FOTO: Severna Koreja želi preprečiti nove pobege: na meji kopljejo globoke jarke

Delavci ob nadzoru vojakov že nekaj dni kopljejo globok jarek na demilitarizirani meji med Severno in Južno Korejo. Severna Koreja, ki sicer javno še ni komentirala bega vojaka, pa se je kot kaže odločila, da okrepi varnost na tem delu meje.

Fotografijo delavcev in vojakov med kopanjem jarka je na Twitterju objavil ameriški ambasador v Južni Koreji Marc Knapper.

Kot je razvidno iz fotografije, naj bi šlo za isti del meje, ki ga je 13. novembra izkoristil vojak Oh za beg pred režimom. Ta je čez mejo nameraval zbežati z avtomobilom, a se je njegov avtomobil zataknil v manjšem jarku, ki je do tedaj ločeval državi. Preostanek poti je nato opravil kar peš, medtem pa so proti njemu vojaki izstrelili več kot 40 nabojev.

Oh zdaj okreva v Južni Koreji po številnih operacijah, ki jih je potreboval zaradi strelnih ran in parazitov v črevesju.

Štiri kilometra dolgo demilitarizirano mejno območje so v preteklosti le redko uporabili za beg. Da je to naredil severnokorejski vojak, pa je to za režim v Pjongjangu še posebej nezaslišano.

Severna Koreja je prav tako okrepila varnost na tem delu meje, ni pa znano, kaj se je zgodilo s tistimi vojaki, ki so območje varovali v času, ko se je zgodil pobeg. Japonski mediji so poročali, da je na zagovor v Pjongjang moral tudi vojaški poveljnik tega območja.