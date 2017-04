Severna Koreja znova testira balistične rakete

Testiranje se je zgodilo tik pred ameriško-kitajskim vrhom. (Foto: AP)

Severna Koreja je znova testirala balističen izstrelek iz severnega Sinpoa. Južnokorejski obrambni minister je dejal, da je izstrelek letel okoli 60 kilometrov in je padel v Japonsko morje.

Gre za zadnji test, za katerega Severna Koreja trdi, da je miroljubne narave, Zahod pa se boji, da je del razvijanja jedrskega orožja.

Do novega poskusa prihaja tik pred ameriško-kitajskim vrhom, ko se bosta srečala Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping, v središču katerega bo prav severnokorejski jedrski program. Trump je pred dnevi napovedal, da so ZDA same sposobne opraviti s Severno Korejo, brez pomoči Kitajske, ki sicer velja za edino zaveznico te komunistične države.

Izvedbo poskusa je potrdila tudi ameriška vojska, ki je sporočila, da je šlo za balistično raketo srednjega dometa KN-15, ki pa za ZDA ne predstavlja grožnje. Poveljstvo ameriške vojske v indijsko-azijski-tihomorski regiji je sporočilo, da je tihomorsko poveljstvo zavezano tesnemu sodelovanju z južnokorejskimi in japonskimi zaveznicami za ohranitev varnosti.

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je prav tako potrdil, da je Pjongjang izvedel "še en poskus balistične rakete". "ZDA so govorile dovolj o Severni Koreji. Nimamo dodatnega komentarja," se je glasil njegov odziv.

Japonski premier Shinzo Abe je raketni poskus označil za veliko provokacijo, ki jasno krši resolucije Varnostnega sveta ZN. Meni, da obstaja možnost, da bo Pjongjang izvedel dodatne provokacije.

Severna Koreja je lani nadaljevala z razvojem jedrskega programa kljub številnim resolucijam Združenih narodov, ki so to prepovedovale. Med drugim so razvili medcelinske rakete, ki pa bi lahko zadele tudi ameriško obalo.

Severna Koreja je do sedaj opravila dva jedrska poskusa in samo lani izvedla poskuse najmanj 20 balističnih raket. Varnostni svet ZN je zato uvedel sankcije proti severnokorejskemu režimu. ZDA so sicer v začetku marca v Južni Koreji začele nameščati protiraketni obrambni sistem THAAD, ki bo namenjen zaščiti pred grožnjami iz Severne Koreje.