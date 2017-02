Severnokorejec, osumljen Kimovega umora, ima znanja s področja kemije

Vzrok smrti Kim Džong Nama še vedno ni znana. (Foto: AP)

Smrt Kim Džong Nama, polbrata severnokorejskega voditelja Kim Džong Una, še vedno ni pojasnjena. Obdukcija po poročanju tujih medijev ni bila uspešna, zato so jo opravili znova. Rezultati naj bi bili znani v dveh tednih. Malezijska policija je sicer do zdaj aretirala štiri osumljence, nazadnje je v petek pridržala 46-letnega severnokorejskega državljana Ri Jong Chola.

Kot navaja The Straitstimes, naj bi zdaj iskali še štiri njegove domnevne pomagače, stare med 33 in 57 let, je sporočil predstavnik policije Tan Sri Noor Rashid Ibrahim. Ti naj bi Malezijo zapustili ravno na dan umora, je zapisal Skay News.

Chol naj bi imel tudi znanje s področja kemije, saj ima od leta 2000 diplomo iz medicine z univerze v Severni Koreji. Kot navaja azijski The Straitstimes, naj bi približno deset let sodeloval pri raziskavah na nekem inštitutu v Kalkuti v Indiji. Sklicujoč se na vir, naj bi se osumljenec po desetih letih vrnil v Pjongjang, nato pa dobil ponudbo podjetja s sedežem v Maleziji, kjer je bil približno eno leto.

Že takoj po dogodku so se pojavile šekulacije, da za umorom stoji Severna Koreja, dokazov za to trditev do zdaj ni bilo. Ravno danes pa je južnokorejska vlada sporočila, da za umorom stoji vlada v Pjongjangu.

Glede na to, da je pet osumljencev Severnokorejcev, menijo, da za umorom stoji severnokorejska vlada, je sporočil tiskovni predstavnik južnokorejskega ministrstva za združitev Jeong Joon-Hee.

Danes so znova opravili obdukcijo, rezultati toksikološke preiskave bodo znani v dveh tednih

Ker torej rezultati obdukcije oziroma natančen vzrok smrti še ni znan, tudi ni mogoče z gotovostjo trditi, da je umrl zaradi zastrupitve. Aretirani Severnokorejece je že četrti osumljenec umora, ki se je zgodil v ponedeljek. Najprej so aretirali žensko z veitnamskim potnim listom, nato Malezijca in potem še Indonezijko, ki je policistom povedala, da je pri dejanju sodelovala zato, ker je mislila, da gre za televizijsko potegavščino.

Kot je znano, je Kim Džong Nam umrl potem, ko so ga na letališču v Kuala Lumpurju po obrazu poškropili z neznano tekočino. Kimovo truplo tako še vedno ostaja v lokalni bolnišnici v Kuala Lumpurju, kar pa Severni Koreji, ki je zahtevala izročitev trupla, nikakor ni po volji. Kot je sporočil severnokorejski veleposlanik v Kuala Lumpurju Kang Chol, "so malezijske oblasti izvedle obdukcijo brez našega dovoljenja in prisotnosti, zato bomo kategorično zavrnili rezultate enostranske preiskave".

Kot je znano, je Kim v tujini živel odtujeno od svoje vladarske družine. Večino časa je preživel v Macauu na Kitajskem.