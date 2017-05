Severna Koreja trdi: rakete srednjega dosega so preizkušene in pripravljene za uporabo

Severna Koreja je sporočila, da so njene rakete srednjega dosega po nedeljskem preizkusu pripravljene za uporabo. Preizkus, ki ga je mednarodna skupnost sicer obsodila, naj bi spremljal tudi severnokorejski voditelj Kim Džong Un.

Testirano raketo pukguksong 2 poganja trdno gorivo, kar pomeni, da je pripravljena na takojšnjo izstrelitev. Doslej so bile skoraj vse severnokorejske rakete na tekoče gorivo, ki jih je treba pred izstrelitvijo napolniti, kar terja precej časa.

Dogajanje v severni sosedi spremljajo tudi v Južni Koreji. (Foto: AP)

Čas za morebitno preprečitev izstrelitve se bo drastično skrajšal

Zaradi raket na trdno gorivo se bo dramatično skrajšal čas za morebitno posredovanje ali preprečitev izstrelitve, zato bo treba takšno odločitev sprejeti bistveno hitreje.

Kim Džong Un je "s ponosom" povedal, da je pukguksong 2 zelo natančna raketa in uspešno strateško orožje, je poročala severnokorejska tiskovna agencija KCNA in dodala, da je voditelj odobril ta oborožitveni sistem za uporabo.

KCNA je še poročala, da je nedeljska izstrelitev v celoti potrdila zanesljivost in natančnost rakete in njenega sistema vodenja. Rezultati testa so bili "popolni".

Severnokorejski časnik Rodong Sinmun je danes objavil fotografije, na katerih je na opazovalni točki ob izstrelitvi rakete videti nasmejanega Kima, obkroženega s sodelavci. Poleg je tudi nekaj fotografij Zemlje, ki naj bi bile posnete z rakete. To so prve takšne fotografije, ki jih je objavila Severna Koreja.

Kim Džong Un ukazal masovno proizvodnjo raket

Kim je po navedbah KCNA dejal, da je zelo vesel, da vidi fotografije Zemlje, posnete z rakete, in da je svet videti tako lep. Ob tem je ukazal masovno proizvodnjo teh raket.

Projektil je bil izstreljen iz Pukchanga v pokrajini Južni Pyongan, preletel je okoli 500 kilometrov, nato pa padel v Japonsko morje, pa je v nedeljo sporočila južnokorejska vojska.