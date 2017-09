Severnokorejski odziv na Trumpovo 'popolno uničenje': Gre za pasji lajež

Donald Trump ni ravno navdušil z govorom pred Generalno skupščino ZN. (Foto: AP)

Severnokorejski zunanji minister Ri Jong Ho je govor ameriškega predsednika Donalda Trumpa označil za ''pasji lajež''.

Trump je bil v govoru na zasedanju Generalne skupščine ZN precej oster do Severne Koreje, med drugim je dejal, da bi državo ''popolnoma uničil'', če bi predstavljala resno grožnjo ZDA ali njihovim zaveznicam.

Komentar zunanjega ministra je prvi uradni odziv na govor. Združeni narodi so proti Severni Koreji uvedli že vrsto sankcij, a kljub temu država nadaljuje razvoj jedrskega programa.

Ri Jong Ho je novinarjem, kot poroča BBC, v bližini glavne stavbe ZN v New Yorku dejal: ''Star pregovor pravi: Čeprav pes laja, se parada nadaljuje. Če Trump misli, da nas je presenetil s pasjim laježem, očitno sanja.''

Med drugim je Trump severnokorejskega voditelja Kim Džong Una označil za ''raketnega moža'', ki je na samomorilski misiji za sebe in režim. Glede te oznake je Ri Jong Ho odvrnil: ''Smilijo se mi njegovi pomočniki.''

Severnokorejski minister bo na zasedanju sicer imel govor v petek.

Južna Koreja pošilja človekoljubno pomoč

Južna Koreja je med tem sporočila, da bodo na sever poslali človekoljubno pomoč, kar se bo zgodilo prvič po dveh letih. Seul namerava skozi programe ZN za otroke, nosečnice in zdravstveni sistem v državo poslati za 6,7 milijona evrov vredno pomoč.

ZN je sicer v preteklih dneh uvedel nove sankcije proti Pjongjangu, ki so mu omejili uvoz nafte in izvoz tekstilnih izdelkov, da bi tako ''izstradali'' naftne zaloge in zmanjšali proračun za vojaške namene.