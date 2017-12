Severnokorejski prebežnik počasi okreva. Še vedno je močno prestrašen in ima hude nočne more

Severnokorejski vojak, ki je prebegnil v Južno Korejo, počasi okreva. Njegovo zdravstveno stanje je še vedno resno, pravi južnokorejski kirurg Lee Cook Džong, ki je vojaka Oh Čong Songa operiral v bolnišnici v Seulu. Za CNN je Lee podrobno opisal, kakšno je trenutno stanje 24-letnega vojaka, kako je potekalo njegovo reševanje in kaj ga je najbolj šokiralo. "Ko sem ga prvič pregledal ob pristanku na strehi bolnišnice, so bili njegovi življenjski znaki zelo šibki. Močno je krvavel in njegov krvni tlak je bil zelo nizek," pripoveduje Lee. "Bil je kot zlomljen vrč. Nikakor mu nismo mogli zagotoviti dovolj krvi."

24-letni vojak je prebegnil v Južno Korejo, med begom pa so nanj streljali severnokorejski vojaki. Kar petkrat so ga zadeli. Na varno so ga izvlekli južnokorejski vojaki, s pomočjo helikopterja ameriške vojske pa so ga nato prepeljali v bolnišnico. Tam se je bitka za življenje šele dobro začela. "Vojak je bil namreč prerešetan," je opozoril kirurg, zato je bilo zelo malo možnosti, da preživi.

Posnetek 24-letnega vojaka med begom čez mejo. (Foto: ENEX)

Kar šest ur je trajala operacija

"En izstrelek je poškodoval vojakovo desno koleno, drugi mišico na roki, tretji ga je zadel v hrbet," pojasnjuje Lee in dodaja, da je en izstrelek vojaka zadel v želodec in črevesje. Prav ta rana je kirurga še najbolj presenetila, saj se s takšnimi paraziti, ki so lezli iz razmesarjenega črevesja še ni srečal v svojih 20 letih kariere. Iz črevesja so namreč lezli beli dolgi črvi. "Vse je bilo polno krvi iz te krvi pa so lezli beli črvi," pripoveduje kirurg.

Med dolgo in zelo zahtevno operacijo je bil ranjen vojak večkrat na robu preživetja. "Pravi čudež je, da je sploh preživel," je dejal Lee, ki je poleg izstrelkov iz vojakovega telesa odstranil tudi vse trdovratne parazite, ki so v dolžino merili kar 27 centimetrov.

Lee, ki ne skriva, da mu je vojak prirasel k srcu, o 24-letniku nima slabe besede. "Zelo sem ponosen nanj. Pobegnil je iz Severne Koreje, ker išče svobodo. To terja veliko poguma in truda, zato ga občudujem," pravi Lee.

Oh je moral tri dni po prihodu v bolnišnico še na eno operacijo, ki je trajala tri ure. Ves čas je bil v smrtni nevarnosti. Po drugi operaciji pa je začel okrevati in prav njegovo hitro okrevanje zdravnike preseneča. Oh samostojno hodi na stranišče in se sprehaja po bolnišnici. Ves čas ga varujejo vojaki. Rane se počasi celijo, največ težav pa mu povzroča okužba s tuberkulozo in hepatitisom B, zaradi česar bi lahko utrpel še odpoved delovanja jeter.

Nočne more, prestrašenost, depresija

Ima nočne more, prav tako je močno prestrašen in depresiven, zato mu v bolnišnici nudijo psihiatrično pomoč. Kot pravi Lee, se Oh sooča s post travmatskim stresom. "Enkrat me je vprašal, če je res v Južni Koreji. Seveda sem mu takoj odgovoril pritrdilno in pokazal na južnokorejsko zastavo, ki visi pred bolnišnico, ter ga vprašal, če je to zastavo kdaj videl viseti v svoji domovini," pripoveduje kirurg, ki je zaenkrat vojski prepovedal, da zasliši vojaka, saj je njegovo zdravstveno in mentalno zdravje še vedno prešibko. Oh, ki je bil vojak na meji, ima namreč precej uporabnih podatkov za Južno Korejo, zato ga želijo čim prej zaslišati.

Kirurg, ki je v bolnišnici praktično doma, saj dela kar šest dni v tednu in tam tudi spi, pravi, da je Oh drugačen od ostalih prebežnikov. Ostali so se vsi želeli takoj pridružiti južnokorejski vojski, Oh pa mu je dejal, da si želi študirati pravo, pravi Lee. Oh med okrevanjem posluša veliko glasbe, prav tako gleda televizijo. Kirurgu je pred časom dejal, da so ameriške in južnokorejske drame zelo priljubljene v Severni Koreji, a so prepovedane. To pa po mnenju kirurga kaže, da imajo nekateri vendarle dostop do zunanjih medijev, kar ga je presenetilo.

Proti prebežniku so severnokorejski vojaki izstrelili kar 40 nabojev. (Foto: AP)

Ni zvezda le Oh, pač pa tudi kirurg Lee

Oh je hitro postal ljubljenec javnosti, vedno več medijske pozornosti pa je deležen tudi Lee, ki se je za kirurga uril v ameriškem San Diegu. Kljub temu, da je vajen delati več dni nepretrgoma in da je praktično vsak dan v operacijski sobi, pa ga pritisk javnosti zelo izčrpava. To, da ga imajo mnogi za junaka, ker je uspel rešiti tako hudo bolnega prebežnika, se mu zdi povsem nepotrebno. "Ljudje mislijo, da to delam za svojo državo. A resnica je, da sem zdravnik, ki je zavezan temu, da rešuje življenja, ne glede na to, kdo je bolnik," še dodaja.

Severnokorejski vojak je prebegnil v sosednjo Južno Korejo 13. novembra letos. Dramatični posnetek njegovega bega je hitro obkrožil svet, tudi zato, ker je imel vojak v bistvu sploh srečo, da je preživel, saj so proti njem izstrelili več kot 40 nabojev.