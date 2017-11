Severnokorejski vojak si nikoli več ne želi v vojsko, kirurg ga je označil za 'prijetno osebo'

Posnetek severnokorejskega vojaka med begom čez mejo. (Foto: ENEX)

Severnokorejski prebežnik, mladi vojak, ki je zbežal v Južno Korejo, je tih in prijeten moški, ki ima nočne more o vrnitvi v Severno Korejo, je dejal njegov kirurg John Cook Džong Lee. "Je zelo prijeten človek," je dejal Lee.

Vojak, ki je medijem znan le pod priimkom Oh, je pritegnil pozornost svetovne javnosti, potem ko je prišla v javnost novica o njegovem begu čez mejo, pri čemer so proti njemu rojaki izstrelili več kot 40 nabojev.

Kirurg Lee je skoraj edina oseba, ki je govorila z nesrečnim vojakom. V bolnišnici je pod strogim varovanjem posebnih policijskih enot in obveščevalne službe.

Prebežnik okreva, začel je jesti juhe, smeji se in lahko uporablja roke, je njegovo stanje opisal kirurg. Toda Oh se še vedno zbuja iz nočnih mor in ob južnokorejski straži je precej nemiren.

Nikoli več si ne želi biti del vojaškega sistema

Kirurgu je pojasnil, da se je severnokorejski vojski pridružil, ko je bil star 17 let, takoj po končani srednji šoli. Njegova pričeska je podobna tistim, ki jo nosijo v ameriški mornarici. Zato se je Lee z njim pošalil in mu predlagal, da bi se lahko pridružil severnokorejski mornarici. "Vojak se je na predlog le nasmehnil in dejal, da si nikoli več ne želi biti del vojaškega sistema," je njun pogovor povzel kirurg.

Kirurgi so se več dni trudili, da bi iz njegovega telesa odstranili ostanke najmanj štirih nabojev in oskrbeli rane, ki jih je utrpel med begom. Poleg tega pa ima vojak tudi številne druge zdravstvene težave – tuberkulozo, hepatitis B, iz njegovega črevesja pa so odstranili tudi precej dolge parazitske gliste. "Precej trdoživa oseba je," pravi Lee.

Severna Koreja je po begu vojaka zamenjala vso stražo na meji, poroča južnokorejski Jonhap.

Prikaz posnetka bega med novinarsko konferenco v Seulu. (Foto: AP)

Že v helikopterju so se borili za njegovo življenje

Prebežnika so z obmejnega območja z ameriškim vojaškim helikopterjem prepeljali v bolnišnico, ki je opremljena z najmodernejšo diagnostično opremo in je namenjena oskrbi pomembnih oseb in visokih gostov, kot je denimo ameriški predsednik.

Že med poletom do bolnišnice se je zdravstveno osebje ameriške vojske borilo za njegovo preživetje in z injekcijami preprečilo sesedanje pljuč. Ob prihodu v bolnišnico so zdravniki ugotovili, da ima močne notranje krvavitve. "Vedeli smo, da nimamo časa za oklevanje," pravi Lee.

Med operacijami so uporabili okoli 12 litrov krvi, to je enkrat več, kot je ima v telesu ena odrasla oseba. Oh se je zahvalil Južni Koreji, da so rešili njegovo življenje in mu prispevali toliko krvi.

Tudi če bo Oh povsem okreval, bo imel posledice za vse življenje. Ena od najhujših ran je namreč na njegovem debelem črevesju, ki jo je poškodoval izstrelek in so ga morali šivati na kar sedmih mestih. "Gre za dolgotrajen zaplet za bolnika, zato bo moral biti zelo pazljiv pri svojem prehranjevanju," je dejal kirurg. A še bolj kot fizičnih se zdravnik boji psiholoških posledic, ki jih bo na vojaku pustila travmatična izkušnja. Prav zato so zdravniki prosili obveščevalno službo, naj počaka z zaslišanjem, dokler si bolnik ne opomore. "Ne bo šel nikamor. Ostal bo v Severni Koreji, zato ni potrebe po naglici," je poudaril Lee.

Večina Severnih Korejcev, ki se zateče v Južno Korejo, gre skozi zasliševanje in strogo varnostno preverjanje obveščevalne službe. Šele nato jih premestijo v namestitveni center, kjer se morajo udeležiti trimesečnega izobraževanja o življenju v Južni Koreji. Potem ko jih izpustijo iz centra, jim oblasti priskrbijo približno 5500 evrov letne pomoči, pomagajo pa jim tudi z nastanitvami, šolanjem in uvajanjem na trg delovne sile, piše Reuters.