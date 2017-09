Sibirski eliksir zdravja in lepote v naravni kozmetiki.

V Sibiriji se nahajajo nedotaknjeni naravni viri in rastlinstvo. Rastline rastejo v težkih razmerah, navajene na nenehni boj za preživetje v ekstremni klimi. Če uporabimo to živo energijo v korist zdravja in lepote ter jo združimo z uporabo napredne tehnologije, dobimo vrhunsko naravno kozmetiko.

Natura Siberica ponuja celovito linijo kozmetičnih izdelkov iz divjih sibirskih zelišč in rastlin, ki so se tamkajšnjim ekstremnim podnebnim razmeram prilagodile tako, da so razvile izjemne antioksidantivne lastnosti in visokozaščitne učinkovine. Vsa zelišča so negojena in jih ročno oberejo avtohtona sibirska plemena. Z osnovno sestavino vseh izdelkov – izjemno negovalnim oljem sibirskega bora - odlično neguje in vlaži vašo kožo in lase. Ne zakrije vaše narave, temveč jo napolni z izjemno življenjsko energijo. Čistost formul potrjujeta certifikata ekološke in biološke kozmetike ECOCERT in ICEA.

Naravna kozmetična linija izdelkov Natura Siberica

Glavna sestavina vseh izdelkov, Olje sibirskega bora pomaga pri obnavljanju kožnega tkiva in upočasnjevanju procesa staranja, saj je izjemno bogato z vitaminoma E in F, Olje altajskega navadnega rakitovca, ki je osnova izdelkov za nego las pa vsebuje kar 15x več vitamina C kot pomaranča in maščobno kislino omega 6, sicer prisotno le še v ribjem olju.

Pred nami so mrzli in vetrovni meseci, ki lahko močno poškodujejo našo kožo, zato se je potrebno nanje kakovostno pripraviti. Adaptogene rastline, ki se nahajajo v kremah za obraz, ponujajo zaščito pred izsušitvijo. Izbirate lahko med različnimi kremami:

Linija Royal Caviar, ki ponuja popolno rešitev v boju z gubami saj aktivira naravno tvorbo kolagena in elastena v koži.

V boju proti prvim gubicam je vodilna linija s snežno kladonijo, ki spada med najučinkovitejša pomlajevalna sredstva na svetu.

Suho kožo pa boste najbolje nahranili z izdelki linije z mandžursko aralijo in rožnim korenom.

Tudi vsakodnevno tuširanje mora vsebovati uporabo kakovostnih gelov za prhanje, nežnega brisanja z brisačo in nanosa kakovstne kreme za telo, ki temelji na osnovi olj ali masla. Izbirate lahko med Gostim, naravnim daurskim maslom za telo, Bogatim sibirskim belim maslom za telo in Nočno kremo za telo, ki pomladi in učvrsti kožo zaradi visoke vsebnosti olja sibirskega bora, obogatenega z intenzivnimi lastnostmi izvlečkov kamilice, ognjiča, ginsenga in organskega amaranta, ki je eno najboljših sredstv za globoko vlaženje in zaščito kože pred škodljivimi vplivi iz okolja, saj je bogat provitamini in nenasičenimi maščobnimi kislinami.

Nenazadnje pa ne pozabite na roke, saj se na njih staranje najhitreje pozna. Zato jih redno mažite s kakovostno kremo za roke, predvsem pri gibanju na prostem, četudi jih boste imeli skrite v rokavice.

Poleg vseh ostalih izdelkov – mask za obraz, tekočih mil, priljubljenih šamponov in balzamov za lase, pa pri Naturi Siberici niso pozabili niti na moške. Linija For men je edinstvena, namenjena negi posebej zahtevne moške kože.

Milo za globinsko čiščenje obraza z aktivnim ogljem

Omeniti moramo še novosti, ki iz Nature Siberice prihajajo na naš trg to jesen. Najbolj odmevno je vsekakor Milo za globinsko čiščenje kože na osnovi aktivnega oglja brezovega lesa, obdelanega tako, da dobi mikroporozno strukturo in posledično absorbira največje nečistoče. Gre za edinstven detoks izdelek, ki ima čudovite očiščevalne, antioksidativne, vlažilne in pomirjujoče lastnosti. Vaše lase in telo pa boste lahko prepustili razvajanju z linijo Oblepikha, ki je edina nega za zaščito las in kože na osnovi sibirskih jagod Oblepikha iz Altajskega gorovja, z najbogatejšim virom beta keratina na svetu in redkih omega 3, 6, 7 in 9 kislin. Vaši lasje in koža bodo sijali od zdravja in lepote.

Poskrbeli so še za sibirsko zaščito dlesni in zob. Naravne zobne paste vsebujejo edinstveno mešanico divje nabranih zelišč in rastlin. Izbirali boste lahko med tremi različnimi: zobno pasto 7 severnih zelišč, mineral Kamčatke za snežno beli nasmeh in črne zobne paste z aktivnim ogljem, ki bo vaše zobe intenzivno očistila in jih varno pobelila.

Naravne zobne paste

Vsa kozmetika sestoji iz sodobnih formul z najvišjo kakovostjo sestavin, rastlin z visoko aktivnimi divjimi zelišči iz neokrnjene narave. Vsaj 95% sestavin v njenih izdelkih je rastlinskega izvora, večinoma certificiranih organskih ekstraktov in olja. Brez mineralnih olj, silikonov, parabenov, umetnih barvil in parfumov, SLS, SLES, PEG, Edta, Bht-Bha.

Prepustite se božanskemu razvajanju po povsem dostopnih cenah v DM poslovalnicah in s kar 30% popustom v Tuš drogerijah ter v spletni trgovini www.naturasiberica.si. Preizkusite Naturo Siberico in se prepustite nežnosti narave!

Naročnik oglasa je Gastlog.