Silovita eksplozija plina prekinila poročno zabavo v Indiji: trinadstropni hotel zravnalo s tlemi, število žrtev naraslo na 18

Reševalci so pod ruševinami hotela v indijskem mestu Beawar, kjer je v petek silovita eksplozija plina tragično prekinila poročno zabavo, danes našli še devet trupel. Število smrtnih žrtev eksplozije je tako naraslo na 18.

Reševalci so pod ruševinami hotela do sobote zvečer našli devet trupel, danes pa je to število skokovito naraslo. Med mrtvimi so tudi ženske in otroci, še pet ljudi pa je bilo v petek hudo ranjenih in so zaradi težkih opeklin v bolnišnici. Reševalcem sicer pri iskanju pomagajo tudi vojaki.

Eksplozija je odjeknila v hotelu v mestu Beawar v zahodni indijski zvezni državi Rajasthan. Bila je tako močna, da je trinadstropni hotel praktično zravnala s tlemi. Po navedbah očividcev naj bi eksplodiral plinski cilinder, ko je skušal kuhar zamenjati plinsko jeklenko za kuhanje.