Silovita eksplozija pri umoru malteške novinarke nakazuje na uporabo semtexa

V napadu na malteško novinarko Daphne Caruana Galizia, ki je umrla v ponedeljek v eksploziji njenega avtomobila, naj bi bilo uporabljeno izredno močno plastično razstrelivo semtex, kakršnega pogosto uporabljajo teroristi, ob sklicevanju na neimenovane policijske vire poroča časnik Times of Malta.

Ponedeljkova eksplozija je bila silovita in izjava nekega očividca naj bi nakazovala na uporabo semtexa, razstreliva, ki je pogosto uporabljeno v velikih terorističnih napadih.

53-letna novinarka je bil ubita v ponedeljek popoldne, ko je njen avtomobil le nekaj metrov po tem, ko je odpeljala izpred doma, eksplodiral. Gre že za letošnjo 28. smrtno žrtev med novinarji, poroča The Washington Post.

Malteška policija je v torek zatrdila, da v zadnjih dveh tednih ni prejela nobenih obvestil o morebitnih grožnjah Daphne Caruana Galizia, ki so ji v preteklosti sicer že ubili psa in skoraj zažgali hišo, že pred desetletji je prejemala številne grožnje.

Na Malto so v torek prispeli nizozemski strokovnjaki, ki bodo preiskali napad, pridružili pa naj bi se jim tudi sodelavci ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI.

Pri preiskavi umora bo sodeloval tudi FBI. (Foto: AP)

Daphne Caruana Galizia je bila sicer ostra kritičarka premierja Josepha Muscata in njegovih laburistov. Njen sin je Muscata v torek označil kot sostorilca pri umoru, opozicijski voditelj Adrian Delia pa je v torek zvečer zahteval premierjev odstop, ker ta ni uspel zagotoviti novinarkine varnosti.

A Muscat zavrača vsakršne namige o vpletenosti v novinarkino smrt in obljublja temeljito preiskavo. V izjavi za malteško televizijo je tudi zavrnil očitke Dalie, saj da je novinarka zavrnila policijsko varovanje, ki so ji ga ponudili.

V pogovoru za današnji izdaji italijanskih časnikov La Repubblica in La Stampa je priznal, da je bila umorjena njegova "največja nasprotnica". "Napadala me je, odkar sem bil vodja opozicije. A to je bilo njeno delo," je dejal.

Obenem je zatrdil, da je odločen izslediti njene morilce in jih privesti pred roko pravice, zato je tudi na pomoč poklical "FBI in druge evropske varnostne službe". "Nepredstavljivo je, da v državi, kakršna je Malta, umreš za svojo službo, v primeru Daphne Caruana Galizia za to, kar je pisala," je še dejal.

O tem, kdo bi lahko stal za novinarkino smrtjo, ni želel ugibati, je pa dejal, da bi bilo najlažje s prstom pokazati na opozicijo, saj je bil njen vodja Delia tarča njene zadnje zgodbe. Kot je dejal, je umorjena Delii očitala "pranje denarja, prostitucijo in še več", nedavno naj bi na svojem blogu pisala o grožnjah, ki da jih zadnji mesec dobiva "od ljudi v opoziciji".

Zadnji zapis, ki ga je Caruana Galizia objavila le pol ure pred smrtjo, se je navezoval na njeno vedno večjo nemoč pri soočanju z vladno korupcijo. Na zaslišanju istega jutra je vodja premierjevega kabineta Keith Schembri povedal, da zaradi "slabega počutja" ne more odgovoriti na obtožbe o korupcijskih dejanjih.

"Povsod, kamor pogledaš, so prevaranti," je novinarka zapisala na spletu. "Situacija je brezupna."

Trn v peti malteškega premierja

Daphne Caruana Galizia je poskrbela za veliko razburjenje na Malti, ko je objavila članek v povezavi z razkritji t. i. panamskih dokumentov, da je bilo eno od podjetij, ki je zaslužke skrivalo v davčnih oazah v Karibih, v lasti Muscatove žene. Malteški premier je to zanikal.

Medij Politico je Daphne Caruana Galizia označil za "WikiLeaks v eni osebi, ki je na križarskem pohodu proti netransparentnosti in korupciji na Malti". Uvrstili so jo tudi na seznam 28 oseb, ki so v letu 2017 oblikovale ali pretresle Evropo.

Njena smrt je sprožila val ogorčenja in obsodb v svetu ter zahteve, da je treba umor temeljito preiskati in na vsak način najti odgovorne zanj.