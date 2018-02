Severna Koreja oskrbuje sirske tovarne z opremo, s katero lahko proizvajajo kemično orožje

Po poročanju ameriških medijev Severna Koreja oskrbuje sirske tovarne z opremo, ki bi jo lahko uporabili za izdelavo kemičnega orožja. Predmeti, ki jih dostavljajo, vključujejo ploščice, odporne na kislino in visoke temperature, protikorozijske ventile in cevi ter termometre.

V sirski enklavi Vzhodna Guta danes med 9. in 14. uro znova velja humanitarna prekinitev ognja, ki jo je odredil predsednik Vladimir Putin. Vzpostavitev koridorja naj bi omogočila umik civilistov in dostavo pomoči, a se obstreljevanje včeraj tudi med "urami miru" ni ustavilo. Aktivisti so za nasilje okrivili vlado, ki ni ustavila zračnih napadov in obstreljevanja, po poročanju ruske strani pa naj bi humanitarni koridor bombardirali uporniki.

Zaloge naj bi bile del več deset neprijavljenih pošiljk, ki so jih v Sirijo nelegalno pošiljali med letoma 2012 in 2017, Wall Street Journal omenja dve dostavi prek kitajskega trgovskega podjetja, in sicer leta 2016 in na začetku lanskega leta. Znanstvenoraziskovalni center, ki je sirska vladna agencija, je po poročanju Severni Koreji za zaloge plačal prek številnih lažnih podjetij.

Da so bili v sirskih tovarnah orožja opaženi strokovnjaki za raketno orožje iz Pjongjanga, pa je po poročanju New York Timesa zapisano tudi v še neizdanem poročilu Združenih narodov.

Obtožbe o trgovanju s sestavinami za izdelavo kemičnega orožja so se začele po poročanju, da so v bojih na območju Vzhodne Gute sirske oblasti uporabile klorov plin. Sirska vlada sicer uporabo smrtonosnega plina zanika.

V bojih na območju Vzhodne Gute naj bi sirske oblasti uporabile klorov plin. (Foto: AP)

Severna Koreja pod drobnogledom

Vojaške vezi med Sirijo in Severno Korejo trajajo že desetletja, Severno Korejo pa so zaradi njenega jedrskega programa že doletele mednarodne sankcije.

Strokovni odbor Združenih narodov je leta 2017 ocenjeval skladnost delovanja Severne Koreje z resolucijo ZN. Njihova skupina je preiskovala "poročanje o prepovedanem kemičnem in balističnem orožju in dogovore o sodelovanju na področju orožja" med Sirijo in Severno Korejo. Ugotovili so, da sta dve državi članici ZN prestregli pošiljke, ki so bile namenjene v Sirijo, blago pa je, tako predvidevajo, poslal glavni severnokorejski izvoznik orožja. Dostava naj bi bila del pogodbe s podjetji, ki predstavljajo sirski znanstvenoraziskovalni center, še izhaja iz poročila ZN, ki datira v september 2017.

Sirska vlada je po poročilu ZN dejala, da so edini Severni Korejci v Siriji športni trenerji in športniki.

Ameriški predsednik Donald Trump je pred dnevi napovedal največji sveženj sankcij proti Severni Koreji zaradi njenega jedrskega in raketnega programa. Namen sankcij je prekinitev vira dohodkov in goriva, ki ga režim uporablja za financiranje omenjenih programov in vzdrževanje vojske.

Kemično orožje v Siriji že uporabili

Sirija je podpisala Konvencijo o kemičnem orožju in se zavezala, da bo zalogo kemičnega orožja, ki so ga uporabili leta 2013, ko je bilo v plinskem napadu s sarinom ubitih na stotine ljudi v Guti, uničila.

A so jo obtožili, da kemičnega orožja ni v celoti uničila, ampak da ga v državljanski vojni uporablja vse odtlej. Organizacija za prepoved kemičnega orožja (OPCW) je ugotovila, da so živčni plin sarin v kraju Khan Sheikhoun, v provinci Idlib aprila lani uporabili v incidentu, v katerem je umrlo več kot 80 ljudi. Preiskovalci ZN so za ta incident okrivili sirsko vojsko. Združene države so odgovorile z napadi na sirsko zračno bazo, a predsednik Bašar Al Asad je vztrajal, da je bil incident lažen.

Pred kratkim so iz Sirije poročali o napadih s klorovim plinom, vključno z nedeljskim napadom v Vzhodni Guti. Poročila o napadih še preiskuje OPCW.

Voditelji z Zahoda, med njimi britanski zunanji minister Boris Johnson, predlagajo, da bi sirsko vlado lahko napadli, če bodo dobili sveže "nesporne" dokaze, da je bilo kemično orožje uporabljeno proti civilistom.