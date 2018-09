Sirca na Hrvaškem ukradla avtobus in bežala pred policijo

Policisti karlovške policijske uprave so avtobus sprva skušali zaustaviti pri mestu Kremen, a se ta ni ustavil, zato so mu začeli slediti s policijskimi vozili. Sledenje je trajalo vse do mesta Nikšić, kjer sta oba potnika avtobus zapustila in pozabila aktivirati zavoro, zato je avtobus zapeljal vzvratno. Pri tem sta bili poškodovani policijski vozili.