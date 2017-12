Sirska vlada 'trguje' s hudo bolnimi otroki: na evakuacijo pristala v zameno za izpustitev upornikov

Posebni odposlanec ZN za Sirijo Jan Egeland je za britanski BBC izrazil bojazen, da se hudo bolne otroke, ki jih te dni evakuirajo iz oblegane uporniške četrti v Damasku Vzhodna Guta, uporablja kot pogajalsko sredstvo. Po njegovih informacijah so namreč uporniki pristali na izpustitev vladnih uslužbencev v zameno za evakuacijo otrok.

V torek so iz omenjene četrti, kjer je že leta ujetih 400.000 ljudi, evakuirali štiri otroke, v sredo 12, danes pa naj bi jih evakuirali še 13, navaja BBC. Mednarodni odbor Rdečega križa je v sredo sporočil, da bodo v prihodnjih dneh evakuirali skupno 29 kitično bolnih otrok.

Egeland je izpostavil, da imajo bolni otroci pravico do evakuacije in da je to obveza ter da je nedopustno, da se z njimi kupčuje.

Glavna uporniška skupina v četrti Jajš al Islam je pred tem na Twitterju sporočila, da je vlada v Damasku pristala na evakuacijo otrok v zameno za 29 zapornikov.

Vlada v Siriji bolne otroke zamenjuje z uporniki. (Foto: AP)

Pomoč za hudo bolno deklico prišla prepozno

Mohamed Katoub, eden od zdravnikov, je za BBC povedal, da so imeli težave pri odločanju, kdo je najbolj primeren za takojšnjo evakuacijo. "Zadnja na seznamu je bila hudo bolna deklica. Ko smo staršem sporočili, da jo bomo končno prepeljali na varno, so nam odvrnili, da je že pred nekaj dnevi umrla."

Jan Egeland je še opozoril, da je prebivalcem Vzhodne Gute ostalo le malo možnosti za zdravstveno oskrbo. Soočajo se s pomanjkanjem zdravil, osebja, zdravniške opreme in materiala. Primanjkuje jim tudi hrane in goriva, nizke temperature pa samo še poslabšujejo že tako izredno težke razmere. Po podatkih ZN skoraj 12 odstotkov tamkajšnjih otrok trpi za akutno podhranjenostjo.

Vzhodno Guto so glavni zaveznici sirske vlade - Rusija in Iran - pa tudi Turčija, ki podpira opozicijo, razglasile za varno območje, vendar pa je pred šestimi tedni sirska vojska okrepila napade v odgovor na ofenzivo upornikov. Pri tem naj bi bilo ubitih več deset civilistov.

Prebivalcem Vzhodne Gute je ostalole malo možnosti za zdravstveno oskrbo. (Foto: AP)

Vzhodna Guta še zadnja utrdba upornikov v Damasku

Vzhodna Guta je zadnja utrdba upornikov v Damasku, ki jo vladne sile oblegajo in skoraj vsakodnevno obstreljujejo že štiri leta.

Prejšnji teden je sirski predsednik Bašar al Asad dejal, da preučuje prošnjo za evakuacijo sedmih za rakom obolelih otrok z območja. Skupno naj bi bilo tam okoli 130 otrok, ki potrebujejo nujno zdravniško oskrbo.

V sirskem konfliktu, ki je izbruhnil marca 2011, je doslej umrlo 340.000 ljudi, več milijonov Sircev pa je moralo zapustiti svoje domove.