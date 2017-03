Sirski pilot strmoglavljenega letala se zdravi v turški bolnišnici

V turški pokrajini Hatay je strmoglavilo sirsko vojaško letalo. Pilot, ki je bil v letalu sam, se je katapultiral. Našli so ga po deveturni iskalni akciji in se zdravi v turški bolnišnici. Turški premier pravi, da vzrok strmoglavljenja ni znan, je bilo pa takrat na območju slabo vreme. Sirska uporniška skupina pa trdi, da so letalo sestrelili oni.