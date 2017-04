Sirskim znanstvenikom zamrznili premoženje v ZDA

Ameriška administracija je uvedla sankcije proti predstavnikom sirskega režima zaradi domnevnega napada s kemičnim orožjem v Siriji v začetku meseca, je danes v Washingtonu sporočilo ministrstvo za finance. Ministrstvo je 271 zaposlenim na sirskem centru za znanstvene študije in raziskave (SSRC) zamrznilo vso premoženje v ZDA.



Posameznikom in podjetjem v ZDA je tudi prepovedalo sodelovanje z njimi.



Po mnenju Washingtona naj bi bil SSRC odgovoren za proizvodnjo kemičnega orožje, ki so ga uporabili v napadu. V domnevnem kemičnem napadu na ozemlje pod nadzorom upornikov v provinci Idlib 4. aprila je umrlo 87 ljudi, med njimi številni otroci. Zahod je odgovornost za napad pripisal sirskemu režimu pod vodstvom Bašarja al Asada. ZDA so v odgovor na napad 7. aprila izstrelile 59 raket na sirsko vojaško letališče.



"Te obsežne sankcije ciljajo na znanstveni podporni center zaradi podpore grozljivemu napadu s kemičnim orožjem sirskega diktatorja Bašarja al Asada na nedolžne civiliste, moške, ženske in otroke," je v sporočilu za javnost zapisal Steven T. Mnuchin. Dodal je, da ZDA pošiljajo močno sporočilo s tem dejanjem, in sicer, da je celoten Asadov režim odgovoren za očitne kršitve človekovih pravic, in z namenom, da preprečijo tovrstna barbarska dejanja.



Ameriško ministrstvo za finance je že januarja letos uvedla sankcije proti 18 sirskim predstavnikom.