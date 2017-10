'Sirte bi bil lahko naslednji Dubaj, samo trupla je potrebno odstraniti'

Na britanskega zunanjega ministra Borisa Johnsona se je usula ploha kritik zaradi njegove izjave o tem, da bi bilo potrebno z ulic libanonskega mesta Sirte le pospraviti vsa trupla, pa bi postal novi Dubaj. Ostri odzivi letijo tudi na britansko premierko Thereso May, da bi namreč morala Johnsona nemudoma odpustiti.

Po obisku v Libiji so Borisa Johnsona pozvali, naj opiše tamkajšnjo izkušnjo. Njegov odgovor je bil neokusen, krut in prostaški, so ostri v laburistični stranki, zato zahtevajo njegov odstop.

Ko je namreč opisoval potenciale razvoja mesta Sirte, v katerem so ubili Moamerja Gadafija, je Johnson omenil bele plaže, čudovito morje in krasne ljudi: "V Veliki Britaniji je skupina poslovnežev, odličnih fantov, ki bi radi investirali v Sirte, v tamkajšnjo obalo, kjer so zajeli in ubili Gadafija. In dejansko imajo briljantno vizijo, kako spremeniti Sirte v naslednji Dubaj. Le trupla bo potrebno odstraniti in bodo prišli."

Britanski zunanji minister Boris Johnson (Foto: AP)

Dve opozicijski političarki sta se nemudoma odzvali z besedami, da Johnsonovi komentarji niti slučajno niso primerni za zunanjega ministra.

Emily Thornberry, poslanka laburistov, je dejala: "Komaj leto je od osvoboditve mesta Sirte, od bitke, ki je zahtevala ogromno vojaških in civilnih žrtev. Da se Boris Johnson iz teh smrti norčuje, je neverjetno kruto in prostaško. Že če bi to izjavili poslovneži, bi bilo nesprejemljivo. Zunanji minister pa si tega preprosto ne bi smel privoščiti."

Jo Swinson, namestnica vodje liberalcev, je bila podobno ostra: "Diplomatske spretnosti so osnova, ki jo mora imeti zunanji minister. Zadnje pripombe o tako pomembni stvari so nov dokaz, da Boris ni dorasel temu poslu. Mayeva mora "pospraviti po hiši" in ga odpustiti."

Tudi Heidi Allen zahteva njegov takojšen odstop, njena konzervativna kolegica Sarah Wollaston se je pridružila pozivom in dodala: "Ponižujoče šale o umorjenih ljudeh v Libiji bi bile prehude celo za stand-up komedijo, za zunanjega ministra pa so preprosto šokantne."

A minister Johnson si pozivov k odstopu ni vzel prav zelo k srcu, ravno nasprotno. Svoje kritike je na družbenem omrežju Twitter napadel z očitki, da ne razumejo dejanskega stanja v Libiji. "Sram jih je lahko, saj ne poznajo Libije in tamkajšnje realnosti. V resnici je odstranjevanje trupel z ulic zahtevno zaradi številnih minskih pasti. Zato igra Velika Britanija pri tem pomembno vlogo in zaradi istega razloga sem tudi obiskal Libijo dvakrat v enem letu. Da bi pokazal podporo."