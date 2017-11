Situacija še nikoli ni bila hujša, v Sarajevu napovedani množični protesti proti ubijanju psov

Po 4. oktobru, ko je javnost pretresel grozljiv dogodek v od Sarajeva 40 kilometrov oddaljenem azilu Prača, kjer so s krampi in lopatami pobili 20 psov, je kantonalna veterinarska inšpekcija vendarle obiskala sporen azil in – po pregledu stanja in pod pritiskom javnosti – ukrepala tako, da je prepovedala nadaljnje sprejemanje psov v azil. Kljub temu se pobijanje psov nadaljuje, prostovoljci pravijo: "Situacija še nikoli ni bila hujša!

Prihaja zima, ki bo še bolj ostra kot prejšnja, psi bodo še bolj lačni. Ne prosimo za nemogoče, prosimo samo, da se začne spoštovati zakon.

Zato so za jutri, 11. novembra, v Sarajevu napovedali množične proteste proti masovnemu ubijanju psov. Ljudje, ki že več let opozarjajo na nehumano ravnanje s temi živalmi, bodo na ulicah zahtevali, da se Zakon o zaščiti in dobrobiti živali, ki je tako dobro napisan, naposled le začne izvajati tudi v praksi, in to na nivoju celotne BiH.

"Leta in leta zaradi denarja ubijajo naše pse, jih zapuščajo, posiljujejo, pošiljajo v pasje borbe, oblasti pa ukrepajo tako, da dajejo še več denarja podjetjem, ki so jim blizu, da te pse odpeljejo daleč stran od oči," so zapisali v Facebook skupini 11.11.2017, takojšnje izvajanje zakona za zaščito živali.

Sarajevu so podporo izrazila tudi druga mesta v BiH, pa tudi Slovenija. (Foto: Facebook)

Protestniki se bodo zbrali ob 12. uri, organizatorji pa so ljudi pozvali, naj si, v kolikor le lahko, oblečejo bela oblačila in s seboj pripeljejo tudi svoje pse. Dogajanje bo spremljala policija, ki bo ljudi, če bodo povzročali izgrede, sankcionirala.

Njihove zahteve:

1. takojšnje prenehanje nezakonitega pobijanja psov v vseh zavetiščih BiH

2. takojšnja aktivacija nadzora in zaprtje "proračunskih zavetišč", ki ne izpolnjujejo zakonskih zahtev

3. prisotnost veterinarja v vseh zavetiščih

4. konec odkupovanja zavetišč na netransparentne načine, prekinitev pogodbe s podjetjem Murai zaradi nespoštovanj dogovorov in transparentno ter zakonito financiranje vseh aktivnosti, ki se plačujejo z denarjem davkoplačevalcev

5. humano tretiranje in ulov psov, ki niso agresivni, ter konec njihovega odvažanja v neznano

6. dovoljen vstop prostovoljcem v vsa zavetišča

7. začetek izvajanja nadzora inšpekcije in veterinarskih postaj nad registracijo lastniških psov in nezakonitimi rejci

8. hitro sankcioniranje tistih, ki zapustijo te nemočne živali

Preden se napijete vode iz pipe, pomislite, iz kje ta voda izvira. Iz rezervoarja, ki spira trupla v množičnih pasjih grobnicah, s katerimi prikrivajo pranje denarja. Recimo ne korupciji, pranju denarja in malverzacijam na hrbtih tistih, ki ne morejo govoriti. Bodimo njihov glas!

"Dobrodošli ste vsi borci za dostojno življenje in pravice – tako nas kot naših živali," so pozvali in se zahvalili vsem, ki bodo prišli. "Sporočimo pristojnim, da ne morejo krasti našega denarja, tako nas kot pse pa morajo začeti obravnavati kot bitja, vredna dostojanstva."

Protestnikom v Sarajevu se bodo pridružila tudi druga bosanska mesta, veliki protesti so napovedani tudi v Mostarju, podporo pa dobivajo tudi iz Slovenije. "Zakon je zakon. Izražam svojo absolutno podporo protestnikom, ki zahtevajo spoštovanje zakona za zaščito živali. Psi niso krivi," je na Facebooku sporočil Branko Đurić- Đuro.

Inšpekcija v Prači ugotovila: en človek za 700 psov, pomanjkanje hrane, nobenih evidenc

Ko je veterinarska inšpekcija 10. oktobra obiskala azil Prača, je ugotovila povsem enake nepravilnosti kot že pri zadnjem nadzoru 15. avgusta, poroča Žurnal.info.

Inšpektorji so naleteli na enega samega zaposlenega, ki je pojasnil, da v azilu dela samo on, vsake toliko časa pa pride še nekdo. V azilu je bilo po njegovih besedah takrat 700 psov. 22. člen pravilnika o zavetiščih predpisuje, da mora biti za 50 psov zaposlen en človek. Na vprašanje, s čim hranijo pse, je moški odgovoril, da iz Sarajeva pripeljejo kruh in včasih piščančje kosti.

Inšpekcija je ugotovila tudi, da azil nima prostorov za sprejem in evidentiranje psov, niti veterinarja. Zamrzovalna skrinja, ki je namenjena začasni hrambi pasjih trupel, je bila prazna, podatkov o evtanaziranih ali poginulih psih pa ni bilo.

Manj kot mesec dni pozneje se je število psov iz 700 zmanjšalo na 300. Direktor Kantonalne veterinarske postaje Almir Džanković, ki naj bi bil odgovoren za pokol 4. oktobra, je za Žurnal.info povedal, da psov ne vozijo več na veterinarsko postajo.

Direktor inšpekcije Midhat Hadžiomerović pa je po najnovejšem nadzoru povedal, da so zaradi kršenja zakonov lastniku azila že večkrat izrekli denarno kazen. "Odrejeni so bili posebni ukrepi, ki jih je na začetku upošteval, potem pa s tem prenehal." Na vprašanje, zakaj niso že prej ustavili sprejema psov, pa je odgovoril: "Če se azil zapre, nimamo kam s psi!"

Medtem pa vlada kantona Sarajevo, skupščina, premier in ministri o situaciji v Prači še naprej molčijo. Premier Elmedin Konaković je uradno potrdil samo to, da je vlada za prevzem azila (ki naj bi se zgodil zelo na tiho) od zasebne firme Murai namenila 1.200.000 BAM (600.000 evrov) in da je število brezdomnih psov na ulicah zdaj manjše.

Poročilo dela komunalnega podjetja KJKP Rad za leti 2015 in 2016 kaže, da so v dveh letih z ulic umaknili 3.022 psov, 252 so jih evtanazirali zaradi bolezni, 7.919 trupel pa so odpeljali na deponije. Konaković pravi, da bo komunalnim podjetjem še naprej namenjal sredstva, saj je z njihovim delom zadovoljen, je poročala federalna.ba.