Škandal v nemški vojski: v vojašnicah našli nacistične predmete in simbole

Preiskovalci so ta teden v nemških vojašnicah našli več nacističnih predmetov in simbolov, kar je vrglo dodatno senco na nemško vojsko. Vodstvo vojske je v povezavi z najdenimi predmeti sprožilo preiskavo v vseh vojašnicah v Nemčiji.

V vojašnici v mestu Donaueschingen v Schwarzwaldu so med drugim našli omaro s čeladami nemške vojske iz časa druge svetovne vojne, je poročal nemški tednik Spiegel. Odkrili pa so tudi sobo, okrašeno s simboli nemških sil v času nacizma. Fotografije z dokazi so predali ministrstvu za obrambo, ki je potrdilo najdbo.

Vodstvo vojske je danes v zvezi z najdenimi predmeti odredilo preiskavo. "Glavni inšpektor nemške vojske je naročil preiskavo vseh vojaških posestev, da bi ugotovili, ali so tam zares simboli nacistične vojske, in če je temu tako, da se jih odstrani," je sporočil tiskovni predstavnik ministrstva za obrambo.

Nemško vojsko pretresajo škandali. (Foto: AP)

Škandal, povezan s pripadniki skrajne desnice med vojaki, je izbruhnil konec aprila, ko so v mestu Hammelburg na jugu Nemčije aretirali 28-letnega nemškega vojaka Franca A., ki se je izdajal za sirskega begunca. Vojaka, ki je služil v francoskem Illkirchu, so aretirali zaradi suma, da namerava izvesti napade z rasističnim ozadjem. Ministrstvo za obrambo preiskuje tudi ta primer.

Preiskava poteka zoper še enega vojaka, Maximiliana T., ki je prav tako nameščen v Illkirchu. Pri njem so namreč našli seznam potencialnih tarč napadov. Na seznamu so bili tudi vidni nemški politiki, je poročal nemški časnik Die Zeit. Odkrili naj bi tudi listek z domnevnimi zapiski Franca A. ter fotografije Wehrmachta iz druge svetovne vojne in puško z izrezljano svastiko.

Časnik Bild je medtem poročal, da so v Illkirchu že leta 2012 nemški vojaki razvili štiri metre dolgo svastiko, s čimer so proslavili zmago nemškega nogometnega moštva Bayern München nad nogometaši iz francoskega Lilla. Tedaj so odpustili in kaznovali tri vojake.

Obrambna ministrica Ursula Von der Leyen je bila zaradi škandalov v preteklih dneh deležna številnih kritik. Ob obisku vojašnice v Franciji je poudarila, da moderna nemška vojska ne sme negovati tradicije in običajev nacističnih sil. "Postopek razjasnjevanja, ki je v teku, zahteva pogum in vztrajnost," je dejala. "Vsi ga moramo podpreti, od generalov do najmlajših rekrutov, saj gre za ugled vojske," je še izpostavila.

Mednarodni odbor za Auschwitz je v soboto zahteval javno razpravo o kulturi obnašanja v nemških silah. "Za tiste, ki so preživeli holokavst, je že sama misel na to, da bi v nemški vojski znova častili nacistične simbole in tradicijo nacistične vojske, grozna in neznosna," so sporočili.