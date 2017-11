Škandalom o neprimernem obnašanju politikov ni konca: 'Kar je bilo sprejemljivo pred 15 leti, nedvomno ni sprejemljivo zdaj'

Minister v škotski regionalni vladi, pristojen za varstvo in zaščito otrok, Mark McDonald je v soboto odstopil zaradi "neprimernega obnašanja". Pojavile so se tudi obtožbe na račun de facto namestnika britanske premierke Therese May Damiena Greena, ki navedbe o pornografiji na njegovem računalniku zavrača.

"Nekatera moja dejanja se obravnavajo kot neprimerna. Čeprav sem mislil, da sem se šalil in sem skušal biti prijateljski, je bilo moje obnašanje za nekatere neprijetno in so se spraševali o mojih namenih," je povedal McDonald.

V izjavi se je opravičil vsem, ki so jih njegova dejanja vznemirila ali so njegovo obnašanje razumeli kot neprimerno. Ob tem je izrazil tudi upanje, da bo z odstopom ženo in družino obvaroval pred "neupravičeno in nepotrebno pozornostjo".

Tiskovni predstavnik vlade škotske premierke Nicole Sturgeon je potrdil ministrov odstop.

Član vladajoče Škotske nacionalne stranke bo sicer stranko verjetno še naprej zastopal v škotskem parlamentu.

Damien Green (levo) se sooča s hudimi obtožbami. (Foto: AP)

Bo moral oditi tudi namestnik britanske premierke?

Britanski časnik Sunday Times pa je danes poročal, da je nekdanji pomočnik komisarja metropolitanske policije Bob Quick dejal, da so na računalniku de facto namestnika Mayeve Greena med preiskavo leta 2008 našli pornografijo.

"Ta zgodba je popolnoma neresnična in prihaja od nezanesljivega vira," je v odzivu povedal Green. "Že nekaj let me opozarjajo, da mi skuša diskreditirani nekdanji pomočnik komisarja Bob Quick povzročiti politično škodo z objavljanjem lažnih informacij o preiskavi v moji parlamentarni pisarni," je poudaril. Dodal je, da zaradi pomanjkanja dokazov te zgodbe ni objavil noben časopis.

"Še bolj pomembno pa je, da mi policija ni nikoli nakazala, da bi na mojem računalniku v parlamentu našli neprimerno vsebino, prav tako pa nimam 'osebnega' računalnika, kot so trdili," je še izpostavil po poročanju časnika Guardian.

Gre za nadaljevanje vala obtožb o spolnem nadlegovanju, ki pretresa britansko politiko. Britanski konservativci so zaradi težkih obtožb začasno suspendirali svojega poslanca iz okrožja Dover Charlieja Elphickeja, ki sicer vsakršne očitke zavrača, so v petek poročali britanski mediji.

Že v sredo pa je odstopil britanski minister za obrambo Michael Fallon. Kot je dejal, je odstopil, ker s svojimi dejanji ni zadostil visokim standardom oboroženih sil, ki jih je predstavljal. Dodal je, da kar je bilo "sprejemljivo pred 15 ali desetimi leti, nedvomno ni sprejemljivo zdaj".

V soboto so se pojavile nove obtožbe na Fallonov račun. Novinarka Jane Merrick je dejala, da jo je skušal leta 2003 po nekem kosilu poljubiti. Vendar pa ga ni prijavila, ker se je "bala, da bi si ustvarila sovražnika".

Zaradi obtožb o neprimernem obnašanju sicer preiskujejo še dva britanska ministra, opozicijski laburisti pa preiskujejo več svojih poslancev.