Skrajneži skupine Boko Haram iz ujetništva izpustili 82 deklic

Skrajneži nigerijske teroristične skupine Boko Haram so iz ujetništva izpustili 82 deklet iz skupine 276, ki so jih pred tremi leti ugrabili iz šole v kraju Chibok na severovzhodu Nigerije, so sporočili iz urada predsednika Muhammaduja Buharija.

Vlada je njihovo osvoboditev dosegla po dolgotrajnih pogajanjih – v zameno je morala iz zapora izpustiti člane omenjene teroristične skupine. Koliko, niso navedli.

Izpuščena dekleta naj bi danes prispela v nigerijsko prestolnico Abuja, kjer jih bo sprejel predsednik. V izjavi iz urada so navedli še, da so izjemno hvaležni varnostnim organom, vojski, švicarski vladi, Mednarodnemu komiteju Rdečega križa in lokalnim ter mednarodnim nevladnim organizacijam, ki so vsak posebej odigrali pomembno vlogo v tej operaciji.

Oktobra 2016 je Boko Haram iz ujetništva spustil 21 deklic. Nigerijske oblasti so takrat zanikale poročanje, da naj bi v zameno za dekleta izpustili nekaj pripadnikov Boko Harama, toda vir iz varnostnih krogov je novinarjem BBC povedal, da je vlada izpustila štiri vodje skupine. AP pa je poročal, da je švicarska vlada v imenu nigerijske vlade teroristom plačala "bogato odkupnino" v višini več milijonov dolarjev.

Oče ene od deklic: Dolgo smo čakali na ta dan

"To je dobra novica za nas, dolgo smo čakali na ta dan. Upamo, da bodo kmalu izpustili še ostale deklice," je po poročanju BBC-ja dejal Enoch Mark, oče ene od njih. Ni pa jasno, ali je njegova hčerka tudi med tistimi, ki so jih izpustili.

Eden od vojakov je za BBC povedal, da so skrajneži ugrabljena dekleta zadrževali v vojaški bazi blizu meje s Kamerunom. Neimenovan vir iz ene od mednarodnih agencij, ki je sodeloval pri izpustitvi, pa je dejal, da je več vladnih oboroženih vozil krenilo iz Maidugurija, mesta v lasti Boko Harama, proti "gozdu" po deklice. V konvoju vozil sta bila po njegovih informacijah dva moška, ki sta imela zavezane oči.

Ni še konec ...

Od 276 deklet, kolikor so jih skrajneži ugrabili aprila 2014, je nekaj več kot 50 uspelo pobegniti kmalu po ugrabitvi. Nekaj deklet je v ujetništvu umrlo. Oktobra 2016 so jih 21 izpustili. Še danes ni jasno, kaj so dobili v zameno, so pa izpuščena dekleta takrat opisovala, kaj vse so doživljala v ujetništvu. Nekaj mesecev kasneje je nigerijska vojska rešila še dve dekleti.

V rokah ugrabiteljev tako še vedno ostaja več kot 100 deklic, ki jih zadržuje kot spolne sužnje in sili v poroke s svojimi borci. Predsednik je prejšnji mesec sporočil, da je vlada preko lokalnih varnostnih sil v stalnih pogajanjih s teroristi in se trudi, da bi vse ugrabljene izpustili nepoškodovane.

Čeprav je zgodba deklet iz Chiboka najbolj odmevna, pa to niso edine talke Boko Harama. Skupina sistematično ugrablja ženske in otroke ter jih pošilja na samomorilske napade, jih uporablja kot živi ščit in jih na vse mogoče načine izkorišča. Po podatkih Amnesty International so vladne sile samo leta 2015 iz krempljev ugrabiteljev rešile 1400 ljudi, predvsem žensk in otrok, kar priča o razsežnosti problema.