Skrbnik pakistanskega svetišča ubil 20 ljudi – vsakega posebej povabil v sobo, zastrupil, slekel in nato ubil

Skupina moških s palicami in noži - gre za skrbnika svetišča in tri sodelovace - je napadla zbrane v manjšem sufističnem svetišču na vzhodu Pakistana in pri tem po navedbah policije ubila dvajset ljudi.

Napad se je zgodil v svetišču Mohamada Alija v okrožju Sargoda v provinci Pundžab. Med ubitimi so bile tudi štiri ženske, še dve osebi sta bili ranjeni.

"50-letni skrbnik svetišča Abdul Vahid je priznal, da je ubil te ljudi, ker se je bal, da so prišli ubit njega," je povedal lokalni vodja policije Zulfikar Hamid. "Osumljenec deluje paranoidno in psihično zmedeno, lahko pa je dogodek povezan z bojem za nadzor nad svetiščem," je dodal.

Po poročanju nemške tiskovne agencije dpa, ki se prav tako sklicuje na navedbe policije, je skrbnik sam povabil ljudi v svetišče. Enega za drugim naj bi povedel v svojo sobo v svetišču, mu ponudil strupeno substanco, nato pa ga slekel in ubil.

Sufizem je mistična veja islama, ki je v Pakistanu močno prisotna že več stoletij in je nasprotna talibanskemu ozkemu in militantnemu razumevanju islama. V preteklosti je prišlo v nekaterih njihovih svetiščih v Pakistanu že do smrti med obredi izganjanja duhov, množični pokoli pa so redkost.