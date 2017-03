Skrivnostno izginotje francoske družine: Svak priznal umor

Zavarovano območje pred hišo umorjene štiričlanske družine. (Foto: AP)

Primer skrivnostno izginule francoske družine Troadec iz Nantesa se končno razpleta. Po aretaciji svakinje in njenega nekdanjega moža zdaj francoski časopis Le Parisien poroča, da naj bi nekdanji svak očeta pogrešane družine Pascala Troadeca priznal štirikratni umor.

Kot poroča časnik, naj bi družino ubil s topim predmetom, razlog pa naj bi bil spor okoli dedovanja družinskih zlatih palic. Poleg priznanja naj bi policisti imeli tudi dokaze DNK, ki naj bi jih našli v hiši družine. Kakšno vlogo pri umorih, če sploh, naj bi imela druga aretirana, Pascalova sestra, še ni jasno.

Hiša umorjene štiričlanske družine v Nantesu. (Foto: AP)

Kot je znano, so očeta Pascala, mamo Brigitte ter sina in hči Sebastiena in Charlotte zadnjič videli 16. februarja. Že takrat so policisti vzeli izjavo nekdanjega svaka, vendar naj bi jim takrat dejal, da družine ni videl že leta, poročajo francoski mediji.

Družina Troadec je skrivnostno izginila pred več kot dvema tednoma. Policijo je o tem obvestila sestra izginule Brigitte Troade, preiskovalci pa so v njihovem domovanju, in sicer na Sebastienovem telefonu, Brigittini uri in pod stopniščem, odkrili krvne madeže, pri čemer so ugotovili, da je nekdo te madeže poskušal odstraniti. Analiza DNK je takrat pokazala, da sledovi krvi pripadajo trem članom družine.