Skrivnostno vojaško plovilo se je po več kot 700 dneh vrnilo iz vesolja: kaj je delalo tam?

Skrivnostno plovilo ameriške vojske, ki je videti kot pomanjšan raketoplan, je po 718 dneh v orbiti nič kaj po tihem pristalo v Nasinem Kennedyjevem centru na Floridi. Eksperimentalno plovilo X-37B je, kot je potrdila ameriška vojska, pristalo na pisti, ki so jo nekoč uporabljali za pristanke raketoplanov, ki jih je Nasa pred leti dokončno upokojila.

Devetmetrsko plovilo je naredilo kar precej hrupa ob povratku na trdna tla, saj se je trušč slišal v širši okolici vesoljskega centra, kar je nekatere prebivalce nekoliko prestrašilo.

Plovilo, ki so ga nazadnje v orbito poslali maja 2015, prav tako iz Cape Canaverala, je zgradilo podjetje United Launch Alliance - partnersko podjetje med Lockheed Martinom in Boeingom.

X-37B je pravzaprav eno izmed dveh plovil, kaj natančno je počelo oziroma kakšne eksperimente so izvajali 700 dni v orbiti, v ameriški vojski seveda niso želeli povedati. Dejali so le, da je šlo za razvoj vesoljskega plovila za večkratno uporabo. To je bila četrta in najdaljša misija skrivnostnega programa, navajajo tuji mediji.

Neprofitna organizacija Secure World Foundation, ki se bori za miroljubno raziskovanje vesolja, meni, da skrivnostnost programa kaže na to, da gre za eksperimentiranje z obveščevalnimi tehnologijami.

Plovilo je sicer prvič poletelo aprila 2010 in se na trdna tla vrnilo po osmih mesecih. druga misija se je začela marca 2011 in se je končala po 15 mesecih, tretja pa je trajala 22 mesecev in se je začela decembra 2012. Vsi trije prejšnji pristanki so se zgodili v letalski bazi Vandenberg v Kaliforniji, leta 2014 pa je ameriška vojska preselila program na Florido, kjer so od Nase tudi prevzeli hangarje upokojenih raketoplanov.

Konec tega leta naj bi ameriška vojska že načrtovala izstrelitev plovila na peto misijo.