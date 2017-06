Slovenci, ki živijo v Veliki Britaniji, zagnali akcijo zbiranja pomoči za našega državljana, ki je v požaru izgubil vse imetje

“Želimo zbrati sredstva v višini 1000 funtov, da bi pomagali Slovencem, ki so v požaru utrpeli veliko škodo,” so na spletni strani JustGiving, ki je namenjena lažjemu zbiranju in posredovanju humanitarne pomoči, zapisali predstavniki skupine Slovencev, ki živijo v Veliki Britaniji. Sicer so na dobri poti, saj so od predvidenega zneska, ki v naši valuti znaša okoli 1142 evra, doslej zbrali že več kot polovico. Kdor želi pomagati, se lahko pridruži, pravijo.

Slovenski veleposlanik: Iz stanovanja je lahko pobral le dokumente in denarnico

Tudi naše veleposlaništvo je potrdilo, da je bil v času požara v stolpnici Grenfell Tower, en slovenski državljan. Ta se je iz nje pravočasno rešil. Imel je veliko srečo v nesreči, saj ni potreboval niti zdravniške pomoči, je pa hkrati ostal brez vsega. Predstavniki našega veleposlaništva v Londonu so v stiku z njim, pomagajo mu, kolikor je v njihovi moči. Tadej Rupel, slovenski veleposlanik, je dejal, da se je vse dogajalo tako hitro, da je lahko iz stanovanja pobral le dokumente in denarnico. Vse ostalo je zgorelo.