Slovenec Marko na prizorišču napada v Sankt Peterburgu: Umaknila sva se v kavarno, ljudje se obnašajo, kot da se ni nič zgodilo

Slovenec Marko Flegar je bil v trenutku terorističnega napada, v katerem je po zadnjih podatkih umrlo devet ljudi, najmanj 20 je ranjenih, le eno postajo stran od eksplozije.

"S prijateljem, ki je na študijski izmenjavi v Rusiji, sva se vračala z izleta v dvorcu Peterhof, bila sva na metroju, ko je potnike v vagonu slišal govoriti o tem, da se je nekaj zgodilo. Kmalu je tudi strojevodja po zvočniku dejal, da bodo podzemno železnico zaprli, zato moramo takoj zapustiti vlak," je za 24ur.com povedal Marko.

Nemudoma sta izstopila in na postaji videla številne ljudi, ki so se pogovarjali po telefonu: "Sirene so tulile, na postaji je bilo vse polno policistov in gasilcev."

Napad v Rusiji je terjal 9 smrtnih žrtev. (Foto: AP)

Podzemno železnico so zaprli, zato so bili avtobusi polni potnikov. "Midva nisva upala na avtobus, saj nisva vedela, če se bo še kaj zgodilo. Raje sva odšla v kavarno ter se odločila, da tam počakava na več informacij in nadaljnje dogodke."

Marko je dejal, da ga je kar malce začudilo, kako mirno so ljudje hodili po ulici, skoraj kot da se ni nič zgodilo: "Ali sploh niso vedeli, da je prišlo do eksplozije, ali pa so v tako velikih mestih navajeni, da življenje tudi po takem dogodku preprosto teče dalje."