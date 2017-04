Slovenec v Stockholmu: Mesto je obstalo, številni so še vedno ujeti v trgovinah, pisarnah

Po terorističnem napadu v središču švedske prestolnice Stockholm smo govorili s Slovencem Petjo Stipanovičem, ki že štiri leta živi na obrobju Stockholma. Pravi, da so prebivalci Stockholma zelo pretreseni. Za grozljivo dejanje je izvedel prek medijev.

Petja Stipanovič v Stockholmu živi že štiri leta. (Foto: Facebook)

Kot pravi, naj bi se kmalu po napadu s tovornjakom na različnih delim mesta zgodila še dva strelska napada, zato obstaja možnost, da se bodo napadi še nadaljevali, tudi v prihodnjih dneh, pravi Stipanovič. Zato ostajajo v nekakšnem stanju pripravljenosti. "Možno je, da se še nekaj pripravlja. Tudi podzemna je zaprta zaradi nevarnosti bombnih napadov," pravi.

K sreči ni bil v bližini mesta napada, sta bila pa v bližnji trgovini dva njegova prijatelja, ki sta po trčenju tovornjaka zbežala v drugo smer. K sreči v napadu nista bila poškodovana, žal pa so v napadu umrle najmanj tri osebe, več jih je ranjenih.

Nekateri ostajajo ujeti v trgovinah

Zaenkrat upoštevajo navodila policije, ki je pozvala vse, naj ostajajo doma, pripoveduje Stipanovič. Ulice v središču mesta je policija izpraznila, podzmena železnica pa ne deluje. "Nekaj mojih prijateljev je ujetih v različnih trgovinah v mestu, saj je prepovedano hoditi naokoli," pripoveduje.

Na vprašanje, ali so morda pričakovali, da bi se takšen napad lahko zgodil tudi na švedskih tleh, Stipanovič pravi, da so se nevarnosti zavedali vsi, saj so se podobni napadi dogajali tudi drugje.

Švedi pretreseni in razočarani, da se je napad zgodil pri njih

Jasmina Grobljar je Slovenka, ki živi v Stockholmu. Za 24UR je dejala, da so ljudje pretreseni, žalostni in razočarani, da se je kaj takšnega zgodilo pri njih. Tudi ona je bila v času napada precej oddaljena od središča mesta, v službi, kjer je obtičala, saj je javni promet obstal.

Pevka Manuela: Velik kaos je

Manuela Brečko, ki nas je lani zastopala na Evroviziji in živi v središču Stockholma, pa je dejala, da je bila v času napada doma in da je za napad izvedela šele po sporočilih, ki so ji jih poslali prijatelji in svojci. A je imela v bistvu tudi nekaj sreče, saj je bila namenjena ravno v središče mesta. "Samo še nekaj stvari je manjkalo, makeup, pa bi šla od doma in točno tja, kjer se je to zogodilo," pripoveduje pretresena pevka. "Zdaj ne morem nikamor, ker je železnica zaprta. Strašno je, ker slišim ves čas sirene, telefon ves čas zvoni, ljudje se bojijo," še pripoveduje.