Slovenija, Srbija, Hrvaška, BiH in Makedonija v New Yorku prodajajo dve prestižni nepremičnini, zanimanje vse večje

Poslopje nekdanje SFRJ na 5. aveniji sredi New Yorka (Foto: Google Maps)

Države nekdanje SFRJ v skladu z dogovorom prodajajo dve newyorški nepremičnini. Nepremičninsko podjetje Douglas Elliman, ki prodaja poslopji za Slovenijo, Srbijo, Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Makedonijo, je časopisu New York Post povedalo, da gre za resne kupce z dovolj denarja, identiteta pa ostaja skrita.

Diplomatski viri sicer pravijo, da ni jasno, ali je res toliko resnih kupcev, zanesljivo pa ni res, da bi se za nekdanjo rezidenco veleposlanika SFRJ pri ZN na aveniji Park zanimali slavni, kot je na primer Robert De Niro.

Cena za poslopje neposredno ob Centralnem parku je 40 milijonov dolarjev

Cena za poslopje misije na 5. aveniji ob Centralnem parku na 66. ulici naj bi bila 40 milijonov dolarjev, čeprav New York Post govori o 50 milijonih. Nekoč je bila v lasti članice znamenite družine Vanderbilt.

Zgradba ima 700 kvadratnih metrov, skupaj s podstrešjem šest nadstropij, premore 18 sob, šest kopalnic in vinsko klet. Od razpada nekdanje Jugoslavije jo uporabljajo srbski diplomati pri ZN, v lasti Jugoslavije pa je bila od leta 1947. Tedanja FLRJ je zanjo odštela 280.000 dolarjev.

Kdo je plačal, je sicer še vedno predmet spora, saj naj bi denar zbral Jugoslovanski odbor izseljencev pod vodstvom Louisa Adamiča, kjer je bilo največ Hrvatov in Slovencev. Vendar pa je takrat šlo za skupno državo.

Objekt spomeniško zaščiten

Mesto New York je leta 1904 zgrajeno zgradbo leta 1969 spomeniško zaščitilo, kar pomeni, da je kupci ne bodo smeli preveč spreminjati, vendar gre za najbolj prestižno lokacijo v mestu in veliko zanimanje ni presenečenje.

Cena rezidence veleposlanika SFRJ znaša 15 milijonov dolarjev

Rezidenco veleposlanika pri ZN na aveniji Park je SFRJ kupila leta 1975, ima pa šest sob na skupno 400 kvadratnih metrih. Prodaja se za najmanj 15 milijonov dolarjev. Srbija želi od te pogače malce več denarja, saj je od razpada SFRJ poravnavala visoke stroške vzdrževanja.

Ob razpadu SFRJ so stroški vzdrževanja znašali več kot 5000 dolarjev na mesec, zdaj pa so že nad 15.000 dolarji. Srbija je stroške plačevala, stanovanja pa ni mogla izkoristiti.

Do leta 2001 so bila vhodna vrata stanovanja praktično odprta za vse osebje poslopja, in tisti, ki so ga videli, pravijo, da je skoraj povsem uničeno, izginilo pa je tudi nekaj dragocenih umetnin.

Douglas Elliman za naslednice prodaja tudi poslopja veleposlaništev v Bonnu, Tokiu in Bernu. Dogovor med naslednicami o prodaji petih objektov je bil sprejet lansko pomlad v Skopju.