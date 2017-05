Slovenija v Stuttgartu dobila konzulat

Predstavništvo Slovenije v Stuttgartu sta odprla minister za za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in evropski komisar za proračun in človeške vire Günther H. Oettinger. Novi slovenski častni konzul Matthias Karl je pristojen za zvezno deželo Baden-Württemberg. Dr. Karl je priznani nemški odvetnik s področja konkurenčnega prava in partner velike mednarodne odvetniške pisarne Gleiss Lutz.

V okviru obiska v Stuttgartu se bo minister srečal tudi z ministrico za gospodarstvo, delo ter gradnjo zvezne dežele Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut. Predstavnikom gospodarstva in potencialnim nemškim investitorjem, ki so izrazili željo za investicije v Sloveniji, bo minister Počivalšek na poslovnem srečanju predstavil investicijsko in poslovno okolje Slovenije.

Veleposlanica Marta Kos Marko pravi, da je odprtje konzulata rezultat sistematičnega dela s posameznimi zveznimi deželami v Nemčiji.

Zvezna dežela Baden-Württemberg je glede na obseg blagovne menjave s Slovenijo najpomembnejša gospodarska partnerica Slovenije. Po podatkih nemškega statističnega urada je leta 2016 blagovna menjava znašala 2,47 mrd EUR, kar predstavlja skoraj 24 % celotne menjave z Nemčijo. Slovenski izvoz je ob tem bil 1,67 mrd EUR, uvoz pa 799 mio EU, kar pomeni, da ima Slovenija zunanjetrgovinski presežek. V Baden-Württembergu živi tudi največji delež Slovencev v Nemčiji. Po podatkih iz leta 2015 jih je v zvezni deželi živelo 7959, kar predstavlja 29,24 % vseh v Nemčiji živečih Slovencev. Slovenija z deželo zelo dobro sodeluje tudi na področju kulture in izobraževanja.

Po mnenju veleposlanice Marte Kos Marko je odprtje konzulata rezultat sistematičnega dela s posameznimi zveznimi deželami v Nemčiji. “Zaradi federalne ureditve Nemčije je izjemnega pomena, da Slovenija vzdržuje odnose tudi z deželami. Baden-Wuerttemberg kot ena najbolj inovativnih regij v Evropi ponuja izjemne možnosti za bilateralno sodelovanje pri najnaprednejših tehnologijah. Častni konzul dr. Karl je odvetnik z izjemnimi povezavami na različnih področjih, ne le gospodarskem. Primer koncerna MAHLE, ki je pred leti kupil slovensko podjetje Letriko in v Slovenijo prestavil enega od svojih razvojnih centrov, kažejo, da cenijo našo kakovostno delovno silo in znanje."

V okviru obiska v Stuttgartu se bo minister srečal tudi z ministrico za gospodarstvo, delo ter gradnjo zvezne dežele Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut.

Minister Počivalšek je ob otvoritvi novega konzularnega predstavništva poudaril, da je dežela Baden-Württemberg slovenski najpomembnejši trgovinski partner med ‎ vsemi nemškimi zveznimi deželami: "Gre za spodbudno poslovno okolje in želim si, da bi bilo sodelovanja med podjetji še več. K temu bo nedvomno prispevalo tudi novo konzularno predstavništvo."