Slovenka v Londonu: 20 minut prej sva stali na mestu, kjer je napadalec zbil ljudi

Živa Leder je s sestro na počitnicah v Londonu. Teroristični napad na Westminstrskem mostu sta opazovali iz višine, z vrha ene največjih znamenitosti mesta London Eye (londonsko oko). "Prišli sva ravno čez polovico, čez vrh, ko sva opazili, da je bilo na Westminstrskem mostu veliko več policistov, reševalcev, okoli londonskega očesa je letelo nenormalno število helikopterjev. Opazili sva, da so most zaprli, zato sva vedeli, da se nekaj dogaja," je le nekaj ur po napadu pripovedovala v pogovoru za oddajo 24UR ZVEČER.

Tik pred napadom sta tudi sami bili točno tam, kjer je moški, katerega imena še niso objavili, sejal smrt. "20 minut prej sva stali na istem mestu, kjer je napadalec zbil ljudi. Opazovali sva tisto mesto, kjer so ljudje ležali na tleh in so jih reševalci reševali," je povedala. "V bistvu sva imeli kar srečo."

Živa Leder priznava, da jo je bilo strah. Za njo je travmatično doživetje. "Sama sebe sem imela za za mirno osebo, ampak potem sem videla, da nisem. Postala sem popolnoma panična, sploh zaradi panike okoli, ljudje so tekali, tam je bilo nepredstavljivo število policistov, reševalcev, helikopterjev ... Starejša sestra me je mirila, ker sem jokala, tresla sem se. Groza, res," je povedala.



Kljub prestanemu strahu potovanja ne bosta prekinili, pravi. Pomirili so ju tudi policisti. Kot je povedala, so tudi njiju ustavili in preverili, kako se počutita, če ju je kaj strah "Povedali so, da imajo zdaj vse pod nadzorom, da je vse v redu," je dejala. "Je pa res, da pred tem ni bilo toliko policistov na cesti, zdaj so se pripeljali z avtobusom, na 20 sekund vidiš par policistov, ki se okoli sprehajajo in opazujejo. Tako da potovanja ne bova prekinili, potovali bova naprej. Imava še tri dni, mislim pa, da bo vse zdaj še bolj varno, kot je bilo prej," je zaključila pogovor.