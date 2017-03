O brexitu tudi slovenski politiki in gospodarstveniki: 'Grožnja z izstopom ne sme postati izsiljevalska taktika'

Kako bo brexit vplival na Slovenijo? (Foto: Thinkstock)

Brexit močno odmeva tudi med slovenskimi politiki in gospodarstveniki. "V procesu izstopa Slovenija podpira glavnega pogajalca Evropske unije Michela Barnierja v prizadevanjih za uravnotežen dogovor," so v izjavi za javnost zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve. Evropski poslanci iz Slovenije pa iz Bruslja opozarjajo, da jih v zvezi s pogajanji čaka veliko dela. Gospodarstvenike medtem skrbi, kako bo izstop Velike Britanije iz EU vplival na poslovanje in poslovne odnose.

Pogajanja o izstopu bi lahko trajala celo šest let

Ponovna uvedba carin na uvoženo blago, necarinske ovire, zapletena pravila in postopki, ki bodo povzročali dodatne stroške, je le nekaj nevarnosti, s katerimi se bodo lahko soočala evropska podjetja pri poslovanju z Otokom, so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenija, kjer dodajajo, da "nekateri pravni strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko pogajanja o izstopu trajala celo šest let".

V teh novih okoliščinah je bistveno, da se gospodarstveniki povezujejo in opozarjajo na izzive, izpostavljajo skrbi in možne ovire za prosto poslovanje, so zapisali v Britansko-slovenski gospodarski zbornici. "Poleg tega je izjemno pomembno tudi, da svoja videnja sporočijo tudi slovenski vladi, ki bo sodelovala v postopku pogajanj kot polnopravna članica Evropske unije," so še dodali.

Bogovič: Pred nami je veliko nejasnosti

Evropski poslanec Franc Bogovič je z Bruslja sporočil: "Glede na to, da se EU še ni soočila s takšnim primerom, je pred nami veliko nejasnosti in zagotovo so pred nami naporna pogajanja o tem, kako razdreti to pogodbo po več kot tridesetih letih sobivanja. Pomembno vlogo bo skozi celotno obdobje igral tudi Evropski parlament, ki bo aktivno spremljal napredek, hkrati bo moral tudi potrditi končni dogovor." Končni dogovor mora prinašati manj ugodnosti, kot jih je do sedaj Velika Britanija nudila EU, sicer članstvo nima nobenega smisla, meni.

"Grožnja z izstopom ne sme postati izsiljevalska taktika držav, ki želijo Unijo zgolj po svoji meri ali politiko po izbiri," pa je poudarila evropska poslanka Tanja Fajon. Ključna vprašanja bodo predvsem zaščita položaja živečih Britancev v Uniji in državljanov EU na Otoku, tudi Slovencev, ločitveni račun že prevzetih finančnih obveznosti Londona in položaj Severne Irske, je še dodala.

Fajonova je izpostavila nekaj ključnih vprašanj, s katerimi se bodo po brexitu ukvarjali v Evropskem parlamentu. (Foto: POP TV)

Evropska poslanka Romana Tomc pa brexit vidi kot prelomnico v delovanju Evropske unije. "Brexit je lahko, oziroma bi moral biti, tudi trenutek streznitve za vse nas v EU. Je resen opomin, da EU, takšna kot jo imamo danes, ni sama po sebi umevna. Posebej bi moral biti brexit opomin za nas politike, ki imamo moč odločanja. Očitno je, da so nekateri preveč odmaknjeni od realnosti," je dejala.

"Brexit je plod populizma"

Poslanec SMC in predsednik parlamentarnega Odbora za zadeve Evropske unije Kamal Izidor Shaker pa je ob uradnem začetku postopka za izstop Velike Britanije iz Evropske unije izrazil obžalovanje. "Brexit je plod populizma," je dejal.