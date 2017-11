Smog v New Delhiju na tla prikoval tudi helikopterje

Ambiciozen načrt, da bodo helikopterji nad New Delhijem smog, ki je zajel indijsko prestolnico, poskušali razredčiti s škropljenjem vode, se je hitro izjalovil. Na tla jih je namreč prikovala slaba vidljivost, poroča Guardian.

Vlada v glavnem indijskem mestu se je pred dnevi odločila, da bodo hud smog poskušali razredčiti z vodo, ki bi jo nad mesto raztrosili s pomočjo helikopterja. Stanje ozračja namreč že ogroža zdravje prebivalcev, opozarjajo zdravniki. Onesnaženje je za več kot 30-krat preseglo še dovoljeno mejo.

A načrt se je izjalovil včeraj, ker helikopterji zaradi hudega onesnaženja niso mogli poleteti, nad nekaterimi predeli mesta - predvsem tam, kjer imata prostore vlada in premier - pa tako ali tako velja tudi popolna prepoved letenja.

Letos zrak v New Delhiju še ni bil tako slab. (Foto: AP)

Predstavnik vlade je za Indian Express povedal: "Poskušali bomo najti kakšno drugo rešitev." Morala bo biti čim hitrejša, saj je onesnaženje daleč preseglo še sprejemljivo mejo, opozarjajo tudi na Svetovni zdravstveni organizaciji.

Študija iz leta 2015 razkriva, da so za približno 52 odstotkov smoga v New Delhiju krivi tisoči avtomobilov v mestu, nekaj prispevata tudi pesek in zemlja s številnih gradbišč. A strokovnjaki kljub temu niso povsem prepričani, da bi škropljenje vode nad mestom sploh pomagalo k razbistritvi ozračja.

Dolgoročno rešitev bi prinesla državna regulativa, ki bi obveljala za vse zvezne države na severu Indije, a vlada se za zdaj s tem problemom, kot kaže, še ne namerava resno spoprijeti.