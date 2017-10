VIDEO: Smola? Turista v baziliki sv. Križa v Firencah ubil del padajočega stebra

Španski turist je v četrtek umrl, potem ko je nanj padel okrušek s stebra v baziliki sv. Križa v Firencah.

Baziliko iz 14. stoletja in njeno okolico so po incidentu zaprli za javnost, italijanske oblasti pa so uvedle preiskavo. Tožilstvo domneva, da je vzrok incidenta malomarnost.

Na 52-letnega moškega iz Barcelone je del zaključka stebra padel, ko si je ogledoval notranjost cerkve s soprogo. Po poročanju italijanskih medijev je bil del kapitlja, ki je moškemu z višine 20 metrov padel na glavo, velik okoli 30 centimetrov. Umrl je na kraju nesreče.

Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini je po poročanju Guardiana dejal, da bodo nesrečen dogodek natančno preiskali.

Bazilika sv. Križa je ena najbolj priljubljenih znamenitosti v Firencah. (Foto: iStock)

Bazilika v središču Firenc, ki so jo začeli graditi leta 1294 in dokončali leta 1385, je ena največjih frančiškanskih cerkva na svetu. V njej so pokopani nekateri najbolj znani prebivalci Firenc, kot so Michelangelo, Galileo in Machiavelli.

Irena Sanesi, vodja organizacije, ki skrbi za cerkev, je povedala: "Pretreseni smo nad dogodkom, sprašujemo se, kako se je to lahko zgodilo."

To sicer ni prvi incident v povezavi s spomeniki in nesrečami. Leta 1989 se je v Piavi podrl stolp iz 14. stoletja in ubil štiri ljudi. Vzroka nesreče niso nikoli ugotovili.

Julija letos je med poroko s stebra v sicilijanski katedrali padel okrušek in poškodoval 30-letnico in otroka.

Oktobra leta 2012 pa je s strehe palače v Neaplju padel venec in za kanček zgrešil turiste. Nihče ni bil ranjen.