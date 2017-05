Smrtonosno vreme: toča v velikosti pomaranč in ognjeni pekel, ki je priplaval na vodi

(Foto: AP)

Čeprav je večina najbolj navdušena nad vremenom, ko je jasno in sije sonce, nebo včasih postreže s pojavi, ki ne škodujejo le naravi in premoženju, ampak terjajo tudi človeška življenja. Takrat vremenski pojavi pokažejo vso svojo uničujočo moč. Svetovna meteorološka organizacija je pred dnevi objavila seznam vremenskih pojavov, ki so po letu 1873 vzeli največ življenj.

"To, da poznamo uničujoče posledice vremena iz preteklosti, je ključno, če želimo pripravljati primerne ukrepe za prihodnost," je ob tem dejal strokovnjak za geografijo in urbano načrtovanje Randy Cerveny.

Prav tako pa natančne številke pomagajo, da se o posledicah vremenskih pojavov ne ustvarjajo miti, dodaja. "V povezavi z orkanom Katrina, ki je v ZDA udaril leta 2005, sem pogosto slišal, da je bil to najbolj smrtonosen orkan vseh časov. Čeprav je seveda grozno, da je Katrina za seboj pustila več kot 2000 mrtvih, je številka zelo nizka v primerjavi s tistim, ki je bil dejansko najbolj smrtonosen in je vzel več kot 300.000 življenj," pravi Cerveny.

Katere vremenske dogodke je torej skupina 19 strokovnjakov uvrstila med pet najbolj smrtonosnih v zadnjem obdobju?

Na vrhu seznama najbolj smrtonosnih orkanov je tropski ciklon Bholi, ki je 12. in 13. novembra 1970 pustošil po takratnem Vzhodnem Pakistanu (današnji Bangladeš). Odnesel je 300.000 življenj, po nekaterih podatkih kar pol milijona. Prav toliko ljudi pa naj bi kasneje umrlo še zaradi bolezni, lakote in drugih posledic opustošenja. Odziv pakistanske vlade je bil počasen in neučinkovit, to pa naj bi bil tudi eden od vzrokov bangladeške osamosvojitvene vojne leta 1971.

Tudi najbolj smrtonosen tornado je pustošil po Bangladešu. 26. aprila leta 1989 je v okrožju Manikganj zaradi tornada umrlo 1300 ljudi. Bangladeš je sicer v zadnjih desetletjih zabeležil kar 19 tornadov, ki so vzeli več kot 100 življenj.

Med smrtonosnimi vremenskimi pojavi so tudi strele. Tako posredno kot neposredno. 2. novembra 1994 je v Egiptu strela udarila v rezervoarje z gorivom, v katerih je bilo 5000 ton goriva. Izbruhnil je hud požar, železnica se je porušila, poplavne vode pa so goreče gorivo odplavile v bližnjo vas Dronka. Umrlo je 469 ljudi.

Kot udar strele, ki je neposredno vzel največ življenj, pa znanstveniki beležijo udar strele 23. decembra 1975 v Zimbabveju. Umrlo je 21 ljudi.

Smrtonosna je lahko tudi toča. Takšna, velika kot gosja jajca, pomaranče ali žoge za kriket, je 30. aprila 1988 klestila v okolici indijskega Moradabada. Umrlo je 246 ljudi in vsaj 1600 domačih živali.