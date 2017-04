Sneg povzroča kaos na Češkem: brez elektrike ostalo več kot 10.000 gospodinjstev

Nepričakovane snežne padavine so na Češkem povzročile prometni kaos. Za številne ceste na jugu države velja popolna prepoved vožnje, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila češka policija. Gasilci so morali zaradi podrtih dreves posredovati več kot stokrat.

Zaradi snega je brez električne energije ostalo več kot 10.000 čeških gospodinjstev in obratov.

"Prizadevamo si za ponovno vzpostavitev oskrbe z električno energijo, a dokler bo snežilo, bo prihajalo do motenj," je po poročanju češke tiskovne agencije ČTK dejal neimenovani tiskovni predstavnik lokalnega dobavitelja električne energije.

Radio Praga poroča, da težak in moker sneg povzroča nemalo težav v prometu, podrta drevesa padajo na ceste in povzročajo zastoje v železniškem prometu. Oblasti so razglasile izredno stanje razglasile v Južni Bohemiji, poplave grozijo severni Moravski in Šleziji. Močne padavine naj bi se nadaljevale še vsaj do sobote, napovedujejo vremenoslovci.