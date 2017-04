Sneg povzroča težave v Avstriji, v Švici rekordno nizke temperature

Nizke temperature vztrajajo tudi v Nemčiji, kjer je sadno drevje takole okovano v led. (Foto: AP)

Na območju Dunaja so se ponekod zaradi snega podrla drevesa, zaradi česar so morali zapreti številne ceste. Slabo jo je odnesla tudi avtomobilska pločevina, saj so zimske razmere na cestišču botrovale nemalo prometnim nesrečam.

V Sloveniji pa težave marsikje povzroča veter. Sunki so podrli nekaj dreves, drogove električne in telefonske napeljave. Vremenoslovci pa napovedujejo zelo mrzlo petkovo jutro.

Na Gradiščanskem in v Spodnji Avstriji je zaradi zimskih razmer več tisoč gospodinjstev ostalo brez električne energije. Gasilci so imeli zaradi poznega prihoda zime polne roke dela tudi na avstrijskem Štajerskem. Sneg je povzročil številne prometne nesreče, na območju Gradca je za dodatne težave poskrbela nevihta. V znanem romarskem središču Mariazell je zapadlo več kot pol metra snega.

Skoraj -13 stopinj Celzija v Švici



V Švici so ponoči na najmanj šestih krajih namerili rekordno nizke temperature za mesec april. V kraju Arosa so tako namerili kar minus 12,8 stopinj Celzija. Vremenoslovci sicer napovedujejo, da bi se lahko v prihajajoči noči živo srebro spustilo še nižje, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.