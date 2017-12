Snežni plazovi v Avstriji zasuli dve slovenski skupini, ki sta smučali izven urejenih prog, ena oseba umrla

Skupina naj bi plaz sprožila sama. (Fotografija je simbolna) (Foto: iStock)

Snežni plaz v avstrijskih Visokih Turah na Solnograškem je danes popoldne zasul tri od petih slovenskih turnih smučarjev. Pri tem sta bila dva huje poškodovana, kot so za 24UR povedali v bolnišnici, kamor so ju odpeljali, pa je ena poškodovana oseba pozno popoldne umrla.

Skupina je smučala izven urejenih prog in naj bi snežni plaz sprožila sama.

Dogodek v Visokih Turah pa danes ni osamljen primer. Le malo pred dogodkom, ki se je končal tragično, je imela bistveno več sreče slovenska skupina, ki je smučala na ledeniku Mölltaler.

Skupina je izven urejenih prog sprožila snežni plaz, ki naj bi nato 52-letnega očeta in 21-letnega sina s seboj vlekel kar 200 metrov in ju nato zasul. Sestrična, ki je smučala z njima, je takoj poklicala pomoč. Najprej so izkopali delno zasutega očeta, sin pa je bil meter in pol pod snežno površino in ga je ženska našla s pomočjo naprave za reševanje izpod snežnih plazov. Rešili so ga po približno 15 minutah. Poškodovan ni bil nihče.

Avstrijske oblasti sicer še naprej opozarjajo, da je nevarnost plazov v njihovih gorah izjemno velika.