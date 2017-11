Sodišče Pistoriusu zvišalo kazen na 13 let in pet mesecev

Oscar Pistorius bo namesto šestih let v zaporu več kot 13 let. (Foto: AP)

Oscar Pistorius je v zaporu zaradi umora svojega dekleta Reeve Steenkamp. Tožilci so dosegli zvišanje kazni. Potem ko mu je sodišče prisodilo zgolj šest let zapora, so ti na vrhovno sodišče vložili zahtevek za zvišanje kazni. Južnoafriško sodišče mu je tako zdaj kazen več kot podvojilo – kazen so mu zvišali na 13 let in pet mesecev.

Tožilci so sicer menili, da je za umor šestletna zaporna kazen "šokantno nizka" in da bi moral dobiti najmanj 15 let zapora.

Pistorius ves čas trdi, da je svoje dekle na valentinovo pred štirimi leti ubil po nesreči. Zamenjal naj bi jo za vlomilca. Pistorius je svoje dekle ustrelil kar štirikrat skozi zaprta vrata stranišča. Sodišče njegove zgodbe "ni kupilo".

30-letnik je zaprt v zaporu v Pretorii.