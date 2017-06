Sodišče v San Franciscu reklo 'ne'. Trumpovemu novemu poskusu omejevanja potovanj za nekatere muslimane grozi polom

(Foto: AP)

Zvezno prizivno sodišče v San Franciscu je, podobno kot sodišče v Richmondu 25. maja, potrdilo blokado tudi drugega ukaza o prepovedi potovanj ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je vmes pritožil na vrhovno sodišče ZDA. Sodišča v ZDA se ne strijajo s Trumpovim argumentom, da gre za varnost.

Izraz "prepoved potovanj" uvodoma ni bil povsem korekten, vendar je začasno prepoved vstopa državljanom določenih muslimanskih držav in beguncem na ta način po twitterju opredelil sam predsednik ZDA. Bela hiša je nato skušala razložiti, da Trump le uporablja izraz, ki ga uporabljajo mediji.

S tem si je po mnenju ameriški pravnih strokovnjakov dodatno zmanjšal možnosti za uspeh na vrhovnem sodišču ZDA, ne glede na to, da imajo tam večino republikanski oziroma konservativni sodniki. Mimogrede je tvitnil tudi kritiko lastnega pravosodnega ministrstva, da mu je pripravilo "razvodeneli" drugi ukaz o prepovedi potovanj, čeprav ga je sam podpisal.

Sodišča v ZDA so najprej blokirala prvi Trumpov ukaz, ki je povzročil zmedo na ameriških in svetovnih letališčih, nato so mu ga svetovalci malce predelali in omilili, vendar so vsa sodišča doslej tudi drugi "razvodeneli" ukaz razumela kot politično motiviran ukrep, ki nima nič opraviti z varnostjo ZDA.

Predsednik ima sicer po zakonu pravico, da glede imigracije v povezavi z varnostjo, dela kar se mu zdi prav, le diskriminirati ne sme. Sodišča so pri odločitvah upoštevala njegove izjave iz časa lanskoletne predsedniške kampanje, ko je dejal, da bo prepovedal vstop muslimanom v ZDA, dokler ne ugotovi, kaj se dogaja po svetu.

S spletnih strani njegove kampanje so začele tovrstne izjave čudežno izginjati za nazaj, vendar prepozno. Poleg tega ga je pokopal tudi prijatelj in svetovalec, nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, ki je javno razložil, da ga je Trump prosil, naj mu najde način, da uvede prepoved vstopa muslimanom, ki bo vzdržala sodno presojo. Giuliani mu je svetoval naj pove, da gre za varnost.

Trump je najprej za določen čas prepovedal vstop državljanom sedmih muslimanskih držav in za nedoločen čas vsem beguncem iz Sirije, drugim pa za določen čas. Z drugim ukazom je tudi beguncem iz Sirije prepovedal vstop le za določen čas in s seznama prepovedanih držav črtal Irak.