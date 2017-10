FOTO: V Somaliji še preštevajo žrtve grozljivega napada, število bi se lahko povzpelo na 300 mrtvih

Po zadnjih podatkih je v bombnem napadu v somalijski prestolnici Mogadišu umrlo najmanj 276 ljudi, skoraj 300 jih je bilo ranjenih, je sporočil tamkajšnji minister za informacije Abdirahman Osman. Gre za najbolj smrtonosen napad v zgodovini te države. Oblasti se bojijo, da bi število žrtev lahko še naraslo.

Somalijski predsednik Mohamed Abdulahi Mohamed je napad označil za državno tragedijo in razglasil tridnevno žalovanje.

Somalijska vlada za napad krivi skrajneže iz skupine Al Šabab, ti pa se glede tega še niso oglasili. Odgovornosti za napada tako ni prevzel še nihče.

V napadu je bilo močno poškodovano tudi veleposlaništvo Katarja. Sporočili so, da je bil v napadu lažje ranjen tudi namestnik veleposlanika.

Jezni ljudje na proteste

Po napadu so protestniki odšli na ulice v somalijski prestolnici, kjer so izrazili svojo jezo zaradi novega, tokrat najbolj smrtonosnega napada. Zbrane protestnike je nagovoril župan Mogadišuja Thabit Abdi, ki je pozval k enotnosti.

"Mogadišu ne bi smel biti pokopališče za zoglenela trupla. Mogadišu je kraj spoštovanja in če ostanemo enotni, kot smo danes, in gremo naprej, bomo zagotovo premagali sovražnika," je dejal Abdi.

V prestolnici so se po napadu zbrali jezni protestniki. (Foto: AP)

Odzivi na napad

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je dejal, da je "ogorčen" zaradi napada. V svojem zapisu na Twitterju je pozval k "enotnosti proti terorizmu".

Odzvale so se tudi Združene države Amerike, ki so "nesmiselen in strahopeten" napad obsodile "na najstrožji način". Sporočili so, da bodo Somaliji stali ob strani v boju proti ekstremizmu. V ameriškem State Departmentu so izrazili tudi sožalje vsem svojcem žrtev, ranjenim pa zaželeli hitro okrevanje.

Kaj se je zgodilo?

Napad se je zgodil v soboto, ko je na enem bolj prometnih križišč v prestolnici eksplodiral tovornjak bomba. V času napada je bilo na območju na stotine ljudi.

Tovornjak je z veliko hitrostjo vozil po ulicah prestolnice, pri tem pa se zaletaval v motorje in druga vozila na poti, dokler ni prišel na najbolj prometno križišče in se tam razstrelil.

Varnostne sile so voznika skušale ustaviti tako, da so streljale na tovornjak, a ga niso zadeli.

Oblasti imajo precej dela z ugotavljanjem natančnega števila žrtev, saj so številna trupla povsem zoglenela, odpeljali so jih v različne bolnišnice in medicinske centre, nekatera pa so odpeljali svojci. Številni ljudje so bili ujeti pod ruševinami, saj so se ob eksploziji porušila številna poslopja.