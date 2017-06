Sonce in klimatska naprava vam lahko dopust tudi pokvarita

Četudi ste med bolj skrbnimi in pred odhodom na dopust pregledate vitalne dele avtomobila, je zelo verjetno, da pozabite na vetrobransko steklo. Zakaj ga je dobro preveriti in popraviti morebitne poškodbe še pred dopustom? Zaradi vpliva močnega sonca in klime.

Manjše poškodbe na vetrobranskem steklu (radi jim rečemo pike) najpogosteje povzročijo majhni kamenčki izpod koles avtomobilov. Nekatere so tako majhne, da jih brez natančnejšega pregleda težko opazimo.

Razpoka, ki se je naredila kot posledica majhne poškodbe

Do približne velikosti kovanca za 2€ je poškodbice na vetrobranskem steklu mogoče popraviti, a moramo zaradi napredovanja mikrorazpok v večje razpoke to storiti pravočasno, sicer je potrebna menjava celotnega stekla.

Poleti manjše poškodbe hitreje napredujejo v razpoke

Med poletnim dopustom je možnost napredovanja manjših poškodb v večje razpoke še večja zaradi kombinacije:

- močnejšega sonca; vetrobransko steklo se na soncu segreje na več kot 50, lahko tudi čez 60 stopinj Celzija;

- uporabe klime; ob delovanju klime se notranja stran stekla nato hitro ohladi, razlika v temperaturi med notranjo in zunanjo površino pa povzroči stres in morebitne manjše poškodbe hitreje napredujejo v razpoke;

- vibracij v vožnji po slabše urejenih cestiščih; kolikokrat ste se že peljali po luknjasti, zaprašeni cesti in stiskali zobe do tiste svoje najljubše, težko dostopne plaže?

Vetrobransko steklo sicer prispeva k karoserijski trdnosti vozila, zato ni zanemarljiv podatek, da že malenkost poškodovano steklo izgubi do 34% svoje trdnosti.

Popravilo vetrobranskega stekla pri Carglass®-u:

- traja samo trideset minut;

- v poslovalnici ali pa z mobilno enoto pri vas na domu, v službi oz. kjer želite;

- je občutno cenejše od menjave celotnega stekla;

- s popravilom povzročimo desetkrat manj izpustov, kot bi jih povzročili z novim steklom;

- steklu povrnemo 100% trdnost, na popravilo pa velja neomejena garancija.

- termin se rezervira s klicem na 080 38 31 ali preko spleta (www.carglass.si)

Letos smo razvili novo generacijo orodja za popravila vetrobranskih stekel, imenovano ART (Advanced Repair Technology). Z njim bomo dosegli še višjo in konsistentnejšo kvaliteto opravljanja popravil, popravili pa bomo lahko zahtevnejše poškodbe, kot smo jih do sedaj. Pred kratkim pa smo uvedli tudi neomejeno garancijo na opravljeno delo pri nas.

Nasveti v izogib poškodbam stekla na dopustu

Vetrobranskemu steklu poletne razmere torej ne prizanašajo dosti manj od zimskih. Če pod vplivom vročine vanj prileti kamenček, je nastala poškodba zaradi dodatnega stresa na površini praviloma večja.

Upoštevajte:

- varnostno razdaljo; v pnevmatikah vozil se vedno nahaja kakšen kamenček, ki med vožnjo pri večji hitrosti odleti in lahko poškoduje vaše vetrobransko steklo. Avtomobili, kombiji, tovornjaki, avtobusi dvigujejo veliko prahu in ostalih delcev.

- zmerna in ne prehitra vožnja prav tako zmanjša možnosti poškodb, še posebej na predelih, kjer se na in ob cesti izvajajo gradbena dela, po makadamskih cestah in podobno.

- parkiranje v senci; priporočamo tudi, v kolikor je to mogoče, da svojemu avtomobilu poiščete prostor v senci ali pa vetrobransko steklo pokrijete in preprečite njegovo segrevanje.

Na velikost nastale poškodbe torej ob udarcu kamenčka vplivata predvsem hitrost vožnje in temperatura stekla. Ob kombinaciji hitre vožnje ter segretega stekla bo morebitna poškodba zaradi kamenčka skoraj zagotovo večja.

