Španija hoče Puigdemonta. Kako se bo odzvala Belgija?

Bo Belgija prijela in predala Puigdemonta? (Foto: AP)

Potem ko je španska sodnica v petek zvečer pričakovano izdala evropski nalog za prijetje in predajo odstavljenega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemonta in štirih odstavljenih katalonskih ministrov, ki se nahajajo v Belgiji, je zdaj na belgijskemu pravosodju, da se odloči, kako bo ravnalo. Belgija ima sicer tri mesece časa za odziv.

Evropski nalog za prijetje in predajo je sodna odločba, ki jo ena od držav članic EU izda in pošlje drugi državi članici z namenom, da se oseba, ki je navedena v nalogu, aretira in preda državi, ki je nalog izdala. Organom pregona omogoča aretacijo osumljencev brez dolgotrajnih postopkov tradicionalnega izročanja.

Španska sodnica Carmen Lamela je naloge za prijetje in predajo peterice izdala zaradi upora, nezakonitega prisvajanja javnih sredstev, zlorabe javnega položaja in neupoštevanja poziva sodišča. Puigdemont in četverica ministrov bi se morali namreč v četrtek zglasiti pred sodiščem v Madridu, vendar so ostali v Belgiji. Obenem je sodnica zavrnila možnost, da bi se Puigdemont in ministri sodišču javili preko video povezave iz Belgije.

Belgijsko pravosodje je zvečer potrdilo prejetje nalogov in sporočilo, da jih bo preučilo in nato predalo sodniku. Evropska komisija je že pred tem v petek dala vedeti, da se ne bo vmešala v izvajanje evropskega naloga za prijetje. "To je stvar pravosodnih oblasti, ki jih popolnoma spoštujemo," je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije Annika Breidthardt.

Puigdemont je medtem v petkovem intervjuju za belgijsko televizijo RTBF napovedal, da je po - takrat še napovedani - izdaji evropskega naloga za prijetje pripravljen sodelovati z oblastmi v Belgiji, "ne pa s španskim pravosodjem". "Nisem zbežal (iz Španije), a tam se ni mogoče dobro pripraviti (na obrambo)," je dodal. Pojasnil je še, da je odpotoval v Bruselj, da bi se izognil nasilju.