Puigdemonta med obiskom v Sloveniji ne bo sprejela nobena uradna inštitucija

Potem ko je odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki mu v Španiji grozi aretacija, obiskal Dansko, zdaj že načrtuje naslednji korak oz. potovanje. Po poročanju uglednega španskega časnika El Confidencial, ki navaja vire iz Bruslja, se njegova ekipa odpravlja v Slovenijo.

Neuradno se bo to zgodilo 12. in 13. februarja, prav v času, ko bodo našo državo hromile stavke.

Puigdemont naj bi Slovenijo izbral iz več razlogov – glavni pa je, da ima tukaj zaveznike, ocenjuje časnik. "Katalonski evropski poslanec Ramon Tremosa je vedno dobro sodeloval z nekdanjimi komunisti, ki se zdaj imenujejo Socialni demokrati, glede svojih tez o pravici do samoodločbe narodov v državah članicah Evropske unije," piše.

Članica omenjene stranke, evropska poslanka Tanja Fajon, je v preteklosti že spregovorila Puigdemontu v prid in kritizirala Evropsko unijo, ker ne podpre katalonskih separatistov, so še zapisali, in kot podpornika katalonske neodvisnosti navedli tudi nekdanjega predsednika Milana Kučana.

Carles Puigdemont naj bi načrtoval prihod v Slovenijo. (Foto: AP)

Časnik ob tem navaja, da je bila Slovenija prva država, ki se je odcepila od Jugoslavije. "Bilo je leta 1991, vojna je trajala deset dni. Leta 2004, 13 let po odcepitvi, so pristopili k Evropski uniji, tri leta pozneje pa še v evroobmočje" še piše časnik.

Preverili smo tudi navedbe, da naj bi nekdanji katalonski voditelj v okviru obiska imel predavanje na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani. S fakultete so nam sporočili, da tega v tem trenutku ne morejo potrditi.

Puigdemont v Sloveniji, tej "balkanski državi", tako vidi plodna tla za internacionalizacijo katalonskega spora, in manjšo možnost aretacije kot na primer na Danskem.

Marca lani je zunanji minister v katalonski regionalni vladi Raul Romeva obiskal Slovenijo v poskusu, da bi pridobil priznanje neodvisnosti države, a mu to ni uspelo, še piše medij. Slovenija namreč še vedno ni priznala neodvisnosti Katalonije.

Minister za zunanje zadeve ga ne bo sprejel

Minister za zunanje zadeve Karl Erjavec je dejal, da Puigdemonta ne bo sprejel, prav tako tudi nobena druga uradna inštitucija v Sloveniji. "Glede na to da ni nobenega evropskega pripornega naloga zoper njega, mislim, da lahko mirno pride v Slovenijo in obišče svoje prijatelje," je dejal Erjavec.

Kot je dodal, pa na MZZ to razumejo kot zasebni obisk, za katerega so izvedeli iz španskega časnika El Confidencial.

Na vprašanje, kako bi država ukrepala, če bi Španija ravno med Puigdemontovim obiskom v Sloveniji zanj izdala priporni nalog, je minister Erjavec dejal: "To je znanstvenofantastično vprašanje. Če bi do tega prišlo, bi odločitev sprejelo ministrstvo za pravosodje."

Fajonova: Če bo prišel in zaprosil za srečanje, tega ne bom zavrnila

V stranki SD so za 24ur.com povedali, da o Puigdemontovem obisku niso obveščeni, tudi premier Miro Cerar s tem uradno ni seznanjen. Kot predsednik vlade pa ga menda ne bi sprejel.

Tudi Fajonova je za 24ur.com povedala, da je o morebitnem prihodu Puigdemonta ni nihče obvestil. "Socialni demokrati uradno s prihodom na novi izvoljenega katalonskega predsednika nismo seznanjeni, niti obiska ne organiziramo. Sama imam do katalonskega vprašanja jasno stališče, ki sem ga v preteklosti že večkrat javno povedala. Če bo Piedgemont ob morebitnem prihodu v Slovenijo ali njegovi katalonski kolegi v Sloveniji zaprosili za srečanje, tega ne bom zavrnila. Pogovori in odprt dialog so vedno tista pot, ki jo zagovarjam. Tudi v Evropskem parlamentu, kjer sodelujem s katalonskimi kolegi," je zapisala.

Puigdemont predsednika katalonskega parlamenta zaprosil za imuniteto

Odstavljeni katalonski predsednik Carles Puigdemont je danes predsednika katalonskega parlamenta Rogerja Torrenta v pismu zaprosil za poslansko imuniteto, ki naj bi mu pripadala kot izvoljenemu predstavniku ljudstva.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je za predsednika regije predlagal Puigdemonta. (Foto: AP)

Puigdemont je prepričan, da kot poslanec ne more biti aretiran, razen če ga ujamejo pri kaznivem dejanju. V pismu je sicer kandidat za katalonskega predsednika navedel več parlamentarnih pravil, ki utemeljujejo, zakaj mu pripada imuniteta.

Špansko tožilstvo je sredi januarja objavilo pojasnilo, da poslanska imuniteta "ne pomeni, da ne more biti zaprt po sodnem nalogu, ampak da ta velja samo za policijske aretacije".

Špansko ustavno sodišče pa je v soboto zvečer odločilo, da je kandidatura dosedanjega katalonskega predsednika Puigdemonta za vnovično vodenje regije veljavna samo, če bo fizično navzoč v državi.

Puigdemont, ki je obtožen upora in zlorabe javnih sredstev ter mu v Španiji grozi aretacija, je od konca oktobra v Belgiji. Še vedno ni jasno, ali se bo v torek, ko bo potekalo glasovanje o predsedniku Katalonije, zglasil v Barceloni.

Njegov odvetnik Jaume Alonso-Cuevillas je sicer danes dejal, da bi se lahko Puigdemont v prihodnjih nekaj urah vrnil iz Belgije v Španijo, da bi se lahko udeležil torkove obravnave v katalonskem parlamentu.

V pogovoru je še dejal, da se nameravajo pritožiti na odločitev ustavnega sodišča, vendar da bo to zelo težko.

Stranke, ki se zavzemajo za samostojnost Katalonije, so na volitvah decembra dobile večino glasov in katalonski parlament naj bi o novem predsedniku regije odločal v torek. Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je za predsednika predlagal Puigdemonta.

Ta trdi, da lahko vlada iz Belgije, ter vztraja, da se v Španijo ne bo vrnil. Vlada v Madridu je medtem napovedala, da v tem primeru ne bo vrnila avtonomije Kataloniji.

Zaradi upora in zlorabe javnih sredstev mu v Španiji grozi aretacija

Puigdemont je sicer od konca oktobra lani v Belgiji, kamor je pobegnil, ker mu v Španiji grozi aretacija. Španske oblasti ga obtožujejo upora in zlorabe javnih sredstev. Prejšnji teden je, kot že omenjeno, pripotoval na Dansko, kjer je na univerzi v Köbenhavnu sodeloval v razpravi o političnih razmerah v Kataloniji in se srečal z danskimi politiki.

Špansko tožilstvo je kmalu zatem zahtevalo vnovično aktivacijo evropskega pripornega naloga zanj, kar pa je pristojni sodnik zavrnil. Ocenil je, da je želel Puigdemont s potovanjem na Dansko "izzvati aretacijo v tujini" v okviru strategije pridobivanja argumentov za to, da bi v odsotnosti znova postal predsednik Katalonije.

Puigdemont je iz Danske sporočil, da se želi vrniti v Katalonijo, a pri tem ne bo tvegal. Španski notranji minister Juan Ignacio Zoido je namreč sporočil, da so vojaki noč in dan na preži, da bi mu preprečili vrnitev v Katalonijo. Tako vzdolž meje kot znotraj države izvajajo vse potrebne ukrepe, da se to ne bi zgodilo. "Ravnamo tako, da ne more priti v katalonski parlament niti v prtljažniku avtomobila," je poudaril.

Predsednik katalonskega parlamenta Roger Torrent je Puigdemonta v ponedeljek predlagal za novega predsednika Katalonije. Ta je nato napovedal, da bo kljub grožnjam Španije oblikoval novo vlado, in namignil, da bi lahko na položaj prisegel iz Belgije, a Zoido je poudaril, da po oceni pravnih strokovnjakov v katalonskem parlamentu prisega predsednika vlade na položaj ne more potekati preko videopovezave. Obtožil ga je, da uprizarja cirkus. "Beži pred španskim pravosodjem, zato ne more določati toka dogajanja," je poudaril.

Iz Madrida pa so sporočili, da bodo ukrepali, če bo dozdajšnji katalonski voditelj skušal pokrajino voditi iz Belgije. Španski premier Mariano Rajoy je posvaril, da bo v tem primeru vlada v Madridu ohranila neposredno upravo v Kataloniji.