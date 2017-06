Španski narodni park Donana, ki je pod zaščito Unesca, zajel ogenj. Evakuirali več kot 1.800 ljudi

Ognjeni zublji so do jutra zajeli park. (Foto: AP)

Iz narodnega parka Donana v španski pokrajini Andaluzija so danes zaradi požara evakuirali več kot 1.800 ljudi, so sporočile tamkajšnje oblasti. Požar je izbruhnil ponoči in ognjeni zublji so do jutra dosegli park.

Narodni park Donana je znan po biotski raznovrstnosti in je pod zaščito Unesca. V njem živijo številne živali, med njimi tudi ogrožene vrste, kot sta iberski ris in španski kraljevi orel.

Številni obiskovalci, ki so jih evakuirali, so bivali v kampu v parku.

Pri gašenju požara sodeluje deset helikopterjev in več kot deset gasilskih letal. Pristojni za zdaj ne želijo ugibati o obsežnosti požara, ki še ni pod nadzorom.

Jose Gregorio Fiscal Lopez iz španske agencije za okolje je po poročanju The New York Times povedal, da so trenutno vse njihove moči usmerjene v to, da čim prej omejijo požar.

Številne obiskovalce parka so evakuirali. (Foto: AP)

Vzrok požara še ni znan, vodja andaluzijskih oblasti Susana Diaz, ki je pohitela na prizadeto območje, pa je dejala, da človeškega faktorja ni mogoče izključiti.

S požarom se bori več kot 150 gasilcev in 21 letalskih posadk, ki pa jim delo otežujeta huda vročina (Španija se je podobno kot druge evropske države te dni soočala z vročinskim valom, temperature so narasle tudi do 39 stopinj) in suša, zaradi katere so na številnih območjih razglasili veliko nevarnost požarov v naravi.

V sosednji Portugalski je gozdni požar pred tednom dni zahteval več kot 60 življenj.