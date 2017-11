Špansko sodišče na zaslišanju pričakuje odstavljeno katalonsko vlado, a Puigdemont ostaja v Belgiji

Špansko sodišče je za danes pozvalo na zaslišanje odstavljenega katalonskega premierja Carlesa Puigdemonta in 13 bivših članov njegove vlade, proti katerim je tožilstvo vložilo obtožnico zaradi upora in nezakonitega prisvajanja javnih sredstev. Puigdemont je sicer v Belgiji in po napovedih njegovega odvetnika ne bo prišel na zaslišanje.

Puigdemontov belgijski odvetnik Paul Bekaert je v torek dejal, da se Puigdemont še ne bo vrnil v Španijo, saj obstaja velika verjetnost, da bi ga tam pridržali. Dodal je, da čakajo na nadaljnje odzive španskih oblasti.

(Foto: AP)

Spomnimo. Špansko tožilstvo je proti odstavljenemu katalonskemu predsedniku in članom njegove vlade v ponedeljek vložilo obtožnice, v katerih jim med drugim očita upor in nezakonito prisvajanje javnih sredstev. Za očitana dejanja naj bi jim grozilo kar do 30 let zapora. Puigdemont se je nato skupaj z nekaterimi člani vlade zatekel v Bruselj.

Kako bodo ravnali preostali bivši člani njegove vlade, ni znano, sta se pa dva ministra v torek zvečer vrnila v Barcelono, kjer ju je pričakala manjša skupina protestnikov in ju ozmerjala z izdajalcema.

Špansko ustavno sodišče je v torek razveljavilo deklaracijo o samostojnosti Katalonije, predstavnike katalonskega regionalnega parlamenta, med katerimi je odstavljena predsednica parlamenta Carme Forcadell, pa naj bi tudi opozorilo, da morajo zaustaviti vsako pobudo, ki bi se nanašala na izvajanje deklaracije.