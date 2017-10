Špansko ustavno sodišče: katalonski zakon o referendumu neustaven

Sodišče je 7. septembra začasno ustavilo izvajanje zakona, ki ga je katalonski parlament sprejel dan prej, medtem ko so sodniki preučevali pritožbo, ki jo je proti zakonu vložila španska vlada.

Katalonske oblasti so kljub odločitvi ustavnega sodišča in opozorilom iz Madrida, da bo glasovanje nezakonito, izvedle referendum, na katerem je nato večina glasovala za neodvisnost Katalonije.

Ustavno sodišče je danes sporočilo, da so sodniki soglasno presodili, da je bil referendumski zakon neustaven. "Pravica do samoodločbe ne obstaja za nobenega od narodov Španije," so odločili sodniki in dodali, da španska ustava ne priznava pravice do spodbujanja in sprejemanja enostranske odločitve o odcepitvi.

Španska sodišča od leta 2014 sistematično zavračajo odločitve katalonske vlade in tamkajšnjega parlamenta glede referenduma o neodvisnosti.

Vlada v Madridu je dala predsedniku katalonske vlade Carlesu Puigdemontu do četrtka čas, da pojasni, ali je minuli teden na zasedanju parlamenta razglasil neodvisnost Katalonije. Puigdemont v ponedeljek ni ponudil jasnega odgovora, ki ga je zahteval Madrid, in je namesto tega znova pozval k pogovorom s španskim premierjem Marianom Rajoyem.

Z Rajoyem se je o nadaljnjih korakih španske vlade danes pogovarjal tudi Donald Tusk, predsednik Evropskega sveta.