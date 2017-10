Špansko ustavno sodišče prepovedalo zasedanje katalonskega parlamenta, na katerem naj bi razglasili neodvisnost

Špansko ustavno sodišče prepovedalo ponedeljkovo zasedanje katalonskega parlamenta, na katerem naj bi razglasili neodvisnost. Po njihovem bi bilo takšno zasedanje v nasprotju z ustavo.

Ustavno sodišče je v obrazložitvi zapisalo, da bi zasedanje "povzročilo škodo, ki bi jo bilo zelo težko popraviti".

Novica prihaja po tem, ko je sinoči katalonski premier Carles Puigdemont v televizijskem nagovoru ponovil, da bo uveljavil referendumsko odločitev o neodvisnosti Katalonije, obenem pa pozval k mediaciji. Po njegovih besedah je kralj Felipe s torkovimi izjavami "razočaral številne v Kataloniji", kjer da so od monarha pričakovali "poziv k dialogu in medsebojnemu razumevanju". Po njegovih besedah sicer "ta trenutek kliče k mediaciji", poroča britanski BBC.

Španska vlada se je na te izjave odzvala s sporočilom, v katerem zavrača vsakršno mediacijo, dokler Barcelona napoveduje osamosvojitev. "Če se želi gospod Puigdemont pogovarjati ali pogajati ali pa poslati mediatorje, dobro ve, kaj mora pred tem storiti: vrniti se mora na pot prava, ki je ne bi smel nikoli zapustiti", so še sporočili iz Madrida.

Na vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi španska vlada prevzela nadzor nad katalonsko vlado, pa je v pogovoru za BBC Puigdemont odgovoril, da bi bila to ''napaka, ki bi spremenila vse''. Pojasnil je, da stika z vlado v Madridu trenutno ni. Z izjavo Evropske komisije, da gre za dogodke, ki so izključno notranje narave, pa se ne strinja.

Medtem ko na relaciji Madrid-Barcelona vre, pa gospodarstvo razmišlja, kaj bi bilo najbolje storiti, če Katalonija zares razglasi neodvisnost. Španske banke že razmišljajo, da bi se v tem primeru izselile iz regije. V primeru razglasitve neodvisnosti namreč ostaja odprto vprašanje položaja Katalonije v Evropski uniji in evroobmočju. Če bi regija ostala pred vrati obojega, bi bil to hud udarec za območje in njegovo gospodarstvo.