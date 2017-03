Specialista so obiskali hitro in z manj stroški

»Novembra lani sem že sprejela dejstvo, da je letošnja zima zame izgubljena ter bom morala proste trenutke preživeti doma in mirovati. K sreči ni bilo čisto tako,« nam svoje počutje le nekaj dni po koncu zdravljenja kolena opisuje 54-letna Darja Mohorič iz Medvod.

Zavarovanje Specialisti+ ji je omogočilo, da je namesto nekaj mesecev na specialistično obravnavo čakala le nekaj dni, pri tem pa ni imela dodatnih stroškov.

Hitro do zdravnika in zdravja

Podobno izkušnjo, pri kateri je bila zadovoljna s hitro obravnavo pri zdravniku specialistu, nam je zaupala 51-letna Suzana Kramberger iz Križevcev. Pred tremi leti je pri Triglav, Zdravstveni zavarovalnici sklenila Celovito zdravstveno obravnavo, ki obsega tudi zavarovanje Specialisti+.

Kmalu zatem so se začele zdravstvene težave. Zaradi oteženega dihanja skozi nos je leta 2015 obiskala zdravnika, ki ji je povedal, da bo za rešitev težave potreben poseg – mukotomija oziroma zmanjšanje otečene sluznice spodnjih nosnih školjk in septoplastika oziroma operacija nosne pregrade v splošni anesteziji. A čakalna doba za tovrsten poseg je bila v tistem času tudi do leto dni.

Po krajšem premisleku se je Krambergerjeva spomnila, da si je pred časom uredila zavarovanje Specialisti+. »Po klicu na Zdravstveno točko Triglav, Zdravstvene zavarovalnice sem hitro imela rešitev. Prijazno osebje mi je svetovalo pri izbiri specialista in se dogovorilo za termin,« še dodaja. Krambergerjeva je bila v nekaj dneh že na pregledu pri specialistu, kmalu zatem pa je opravila tudi predlagani poseg.

Brez dodatnih stroškov

Tudi Darja Mohorič je pojasnila svojo uspešno zgodbo in pri tem dodala še drugo pozitivno plat zavarovanja, s katerim pri zdravstvenih storitvah ni imela dodatnih stroškov: »Jeseni 2016 so se nenadoma pojavile bolečine pri hoji po stopnicah, ki se jim je pridružila še oteklina na notranji strani kolena. Osebni zdravnik me je novembra 2016 napotil k ortopedu. A na prvi pregled bi morala čakati vsaj štiri mesece, na terapijo pa še dodatna dva.«

Po klicu na Zdravstveno točko je Mohoričeva v le petih dneh imela termin za slikanje in magnetno resonanco.

Specialist jo je nato napotil tudi na terapije z globinskimi udarnimi valovi, ki jih je v prvi polovici februarja 2017 tudi v celoti opravila. »Pri vsem skupaj sem se izognila približno 700 evrom dodatnih stroškov, ki bi me doleteli kot samoplačnico,« še dodaja.

Ponovno pri močeh

Danes, ko so naši sogovorniki spet zdravi, njihovo življenje vnovič poteka normalno. Suzana Kramberger dve leti po posegu pri dihanju ne občuti nikakršnih težav. Darja Mohorič, ki je terapije končala šele pred kratkim, pa je spet na snežnih strminah, kjer uživa brez skrbi in brez bolečin v kolenu.

»Svojo izkušnjo danes z veseljem delim z drugimi, pri tem pa rada izpostavim, da zaradi pregledov in terapij v službi nisem bila odsotna niti en dan. Vse termine so prilagodili mojim željam in urniku,« zaključi Mohoričeva.

Naročnik oglasa je Triglav, Zdravstvena zavarovalnica.