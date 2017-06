Spiralno učenje, uspešen pristop k učenju vašega otroka

O spiralnem učenju smo se pogovarjali s Helen Doron, priznano lingvistko in izkušeno učiteljico angleščine, ustanoviteljico in izvršno direktorico Helen Doron Educational Group, ki že več kot 30 let uspešno poučuje angleščino po edinstveni metodologiji, ki jo je razvila z zaupanjem v otrokove neizmerne sposobnosti za učenje.

Več kot 2 milijona otrok se je že naučilo angleško s Helen Doron metodo. Helen, kaj je skrivnost vašega uspeha? Kako vaša metoda deluje? Helen, kateri elementi prispevajo k uspehu Helen Doron metode; zakaj metoda deluje?

Veliko sestavnih delov je, ki pripomorejo k uspehu metodologije, več pa moramo povedati o pomembnih lastnostih spiralnega učenja, ki veliko doprinese k njeni uspešnosti. Spiralno učenje je relativno nov koncept v izobraževanju. Namesto, da poskušamo osvojiti neko področje v celoti, nam spiralno učenje podaja znanje postopoma in s ponovitvami, kar omogoča utrjevanje znanja skozi čas. Učenec vsakič, ko pride v stik z določeno temo, poglobi in izboljša raven znanja. Gre za zelo naraven proces.

Na primer, kaj je beseda 'train'? Za majhne otroke je to preprosto 'choo choo train' (o.p. vlak), ko otrok raste in odrašča, beseda pridobi dodatne pomene, kot je na primer podaljšan zadnji del poročne obleke oziroma vlečka, 'a wedding dress train'. Beseda 'train' je lahko uporabljena tudi kot glagol, torej 'učiti' ali 'trenirati' nekoga. Obstaja tudi koncept 'the train of thought' (o.p. tok misli) in tako naprej. Torej, na vsaki stopnji razvoja se otrok nauči besedo 'train' v drugačnem kontekstu in spoznava, da ima pomen besede veliko različnih kontekstov.

Zakaj je spiralno učenje naraven proces?

Pomislite na to, kako ste učili svojega dojenčka. Ste ga prinesli v kuhinjo in rekli: »Tukaj bomo sedeli, dokler se ne naučiš vseh kuhinjskih pripomočkov – žlice, skodelice, vilice, mize in tako naprej.«? Predstavljam si, da tega niste počeli, ampak, da ste ga raje učili skozi proces aktivnega sodelovanja. »Tukaj je tvoja skodelica. Kaj je v skodelici? Ooh, tako je, sok imaš v skodelici. Bi rad še žličko za v skodelico?« In tako naprej…

Kar ste počeli, je uporaba jezika, ponavljanje besede in uporaba stavkov, da poudarimo besede in ideje, ki jih želimo naučiti. Je pričakovan način učenja. Nihče se ni usedel z majhnim otrokom na vrt in rekel: »Dobro, sedaj se bova naučila vse o vrtu in ne bova šla nazaj v hišo, dokler ne obvladava vseh informacij do potankosti.« Tak način učenja ni naraven, to ni način, kako počnemo stvari. Informacijo se naučimo v kontekstu, naučimo se jo čez čas in skozi intuitiven način učenja. Moja metoda – metoda Helen Doron - uči 70 procentov poznane vsebine in 30 procentov novih idej, saj morajo biti otrokom prestavljene nove ideje, tudi, če še ne poznajo starih informacij čisto do potankosti.

Zelo pomembno je, da si zapomnimo, da otroci nenehno rastejo in se spreminjajo, celo iz tedna v teden. Otrok je v tem tednu popolnoma drugačen kot v naslednjem. Potem, ko mine cel mesec, mu lahko zopet predstavimo ideje, kar za otroka pomeni ogromno razliko v načinu, kako dojame neko informacijo in v procesih, ki se jih uči.

Če je spiralno učenje naraven način učenja, zakaj potem še vedno tako poudarjajo metodo popolnega obvladovanja snovi?

Res je, da je veliko učiteljem in staršem še vedno ljubša ta metoda in ne spiralno učenje. Verjamejo, da je pravi način učenja otroka ta, da ga učimo, dokler ne zna vsega do potankosti. Isto snov ponavljamo skozi različne aktivnosti in pristope vse, dokler tega ne obvladajo. V resnici pa si otrok ne bo zapomnil vsega, kar smo ga naučili in bo pogosto pozabil veliko podatkov, še posebno takrat, ko ga obremenimo s preveč informacijami naenkrat. Res je tudi to, da je ta metoda način učenja, ki prinese več zadovoljstva kot pa spiralna metoda, saj je veliko lažja. Pri spiralni metodi moraš natanko načrtovati učni načrt, poznati moraš svoje cilje in načrtovati vnaprej različne faze, kdaj se predstavi katera ideja. Veliko učiteljev nima tako dobro načrtovanega učnega načrta. Za otroke, ki se učijo po Helen Doron programu, natančno vemo, kaj se bodo učili, ko bodo stari 3 mesece, kaj po enem tednu, po enem mesecu, po enem letu, po petih in celo kaj po 15ih letih. Zgrajen imamo zelo natančen učni načrt, ki temelji na spiralnem učenju.

Delala sem s strokovnjaki na področju izobrazbe in otroškega razvoja, s pomočjo katerih smo ustvarili znanstveni in do potankosti raziskan učni načrt. Lepota tega je, da otroci ne poznajo tehničnega ozadja in se med učenjem zabavajo. Tako verjamem, da kljub temu, da je bolj zahtevno učiti na spiralni način, saj zahteva veliko razmišljanja in načrtovanja, ta način učenja prinese več zadovoljstva. Spiralno učenje upošteva dejstvo, da je naraven način učenja zabaven, otroke pritegne, ter služi kot nasprotje dolgočasju.

Več o spiralnem učenju si lahko preberete tudi v Heleninem blogu.

HELEN DORON NAGRAJUJE ZGODNJE PRIJAVE

V centrih Helen Doron English po Sloveniji je čas za zgodnje vpise, kjer lahko preverite utrip učnih uric v živo. Pri Helen Doron English pa so v času zgodnjih vpisov pripravili še posebno presenečenje, saj se z vpisom do 16. junija 2017 potegujete za glavno nagrado, ki bo srečnemu dobitniku prinesla celoletno šolnino za enega otroka v šolskem letu 2017/2018. Poleg glavne nagrade vas čakajo tudi privlačne tolažilne nagrade.

Če bi se v učinkovitost metode radi prepričali čez poletje, pa je sedaj objavljen tudi razpored poletnih tečajev. Pohitite in ne zamudite priložnosti za zabavno poletje.

Naročnik oglasa je Helen Doron English.