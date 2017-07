Zgorelo 4.500 hektarjev, vnelo se je smetišče, ogenj goltal hiše in avtomobile: Split rešili pred najhujšim, a težave znova povzroča burja

Gasilcem je sinoči pred ognjem uspelo rešiti Split, prav tako na širšem splitskem območju požari večinoma več ne ogrožajo hiš. Poveljnik gasilcev v Splitu Ivan Kovačević je pojasnil, da je zdaj večina gasilcev na območju Strožanca, jugovzhodno od Splita. Ponoči je namreč znova začela pihati burja, prav v smeri tega kraja.

Sicer pa je za prebivalci Splita neprespana noč. Gasilci so do zgodnjih jutranjih ur reševali hiše in gospodarske objekte. Eden največjih požarov na območju Dalmacije v zadnjih nekaj desetletjih je zajel območje velikosti 4500 hektarjev.

Poveljnik splitskih gasilcev je tudi povedal, da stanje sicer ni več tako alarmantno, kot je bilo sinoči, ko je požar grozil stanovanjskim naseljem v vzhodnem delu Splita, da pa marsikje še naprej gori. Na Hrvaškem poudarjajo, da v požarih nihče ni bil poškodovan, smrtna žrtev, o kateri so poročali nekateri mediji, pa je moški, ki pa ni umrl neposredno zaradi požara, ampak zaradi kapi. Nekaj gasilcev je poiskalo zdravniško pomoč predvsem zaradi dima.

24sata.hr poroča, da so splitskim gasilcem na pomoč prišli kolegi iz drugih delov Hrvaške, zaradi požara pa so angažirali tudi nekaj sto hrvaških vojakov. Prav tako so se za protipožarno obrambo organizirali sami prebivalci, ki so reševali mesto pred požarom. Danes zjutraj je po njihovih podatkih poletelo tudi prvo letalo za gašenje.

Iz županijskega gasilsko-operativnega centra Split so sporočili, da je v požarih, ki so v preteklih približno 30 ur zajeli območje od Omiša do Splita, zgorelo 4500 hektarjev gozdov, trave, nizkih rastlin, oljčnih nasadov in sadovnjakov. Hrvaški mediji so poročali o "kataklizmičnih podobah" požara, ki z veliko hitrostjo golta vse pred seboj.

Zgorelo je tudi več stanovanjskih hiš in drugih objektov. Na posnetkih z območjih, ki jih je zajel požar, je videti tudi številna zažgana osebna in tovorna vozila. Zaradi požara so zaprte nekatere državne in županijske ceste na območju Splita.

Splitski župan Andro Krstičević Opara je povedal, da bodo morali razglasiti stanje elementarne nesreče. Pozval je prebivalce, naj čim manj uporabljajo osebne avtomobile na mestnih vpadnicah, da ne bi ovirali promet gasilcem in policiji.

V Splitu bo danes dopoldan seja kriznega štaba, ki se je naj bi udeležil tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

Požar medtem divja tudi v Črni Gori, kjer je vlada, po poročanju tiskovne agencije AFP sporočila, da bo zaprosila za mednarodno pomoč. Najbolj je ogroženo območje polotoka Luštica, župani mest Kotor, Tivat in Herceg Novi pa so vlado zaprosili naj pokliče na pomoč Hrvaško, Srbijo ter Bosno in Hercegovino, da pomagajo z letali za gašenje požara. Tudi tam se z ognjem borijo od nedelje, doslej pa so morali evakuirati več sto ljudi, ki so kampirali na ogroženih območjih.