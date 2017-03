Spodnji dom britanskega parlamenta povozil lorde in sprejel zakon o brexitu

Theresa May (Foto: AP)

Spodnji dom britanskega parlamenta je danes po razpravi pričakovano potrdil zakon o brexitu, pred tem pa zavrnil dopolnili k zakonu, ki ju je sprejela lordska zbornica. Sedaj bo o zakonu znova glasovala še lordska zbornica.

Eno od dopolnil, ki ga je sprejela lordska zbornica, je določalo, da morata oba domova parlamenta potrditi dogovor o izstopu iz EU, preden začne veljati. Drugo pa je zahtevalo, da vlada v roku treh mesecev po sprožitvi 50. člena lizbonske pogodbe predstavi predloge, ki bi prebivalcem EU in evropskega gospodarskega območja po brexitu zagotovili enake pravice v Veliki Britaniji, kot jih imajo sedaj.

Vlada je v preteklih dneh že izrazila pričakovanje, da bo spodnji dom parlamenta dopolnila zakona zavrnil, saj ima tam, za razliko od lordske zbornice, večino. Po odločitvi spodnjega doma bodo sedaj o zakonu ponovno odločali lordi.

Britanski mediji ocenjujejo, da bo lordska zbornica tokrat popustila in sprejela osnutek zakona. Kdaj bo potekalo glasovanje, še ni jasno. S tem bo izpolnjen pogoj za sprožitev postopka izstopa države iz EU.

Tiskovni predstavnik britanske vlade je sicer danes zagotovil, da vlada 50. člena lizbonske pogodbe, ki ureja izstop države iz EU, ne bo sprožila ta teden. "Bili smo jasni. Premierka bo 50. člen sprožila do konca marca," je dodal. Predsednica vlade Theresa May je to sicer napovedovala že prej.